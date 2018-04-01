Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках. Об этом очевидцы сообщили в группе «
На
На инцидент выезжали два пожарных расчета, никто не пострадал.
Напомним, пожар на первом этаже четырехэтажного дома в Касимове
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Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках. Об этом очевидцы сообщили в группе «
На
На инцидент выезжали два пожарных расчета, никто не пострадал.
Напомним, пожар на первом этаже четырехэтажного дома в Касимове
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