Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:36, 1 апреля 2018 964
 0    0

Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках — очевидцы

Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках — очевидцы

Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках. Об этом очевидцы сообщили в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как мужчина с голым торсом лежит на снегу. Автор ролика отметил, что это и есть «виновник торжества».

На инцидент выезжали два пожарных расчета, никто не пострадал.

Напомним, пожар на первом этаже четырехэтажного дома в Касимове произошел в воскресенье, 1 апреля.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:56, 1 апреля 2018
Опубликовано видео давки на лестнице во время пожара в кемеровской «Зимней вишне»
21:36, 1 апреля 2018
Хозяин сам поджег свою квартиру в Касимове и ждал пожарных с ножом в руках — очевидцы
16:47, 1 апреля 2018
«Ауди» врезалась в автомобиль автоинспекторов, приехавших на место ДТП со сгоревшим автомобилем
16:35, 1 апреля 2018
Пострадавших в ДТП в Шацком районе доставят в Рязань авиацией
15:24, 1 апреля 2018
В Касимове загорелась квартира в жилом доме. Фото и видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Неподъемная ипотека: как вылезти из долговой ямы?

Что же делать и как действовать, если обстоятельства мешают расплатиться с банком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:05, 22 марта 2018 28 000
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 26 226
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
14:34, 31 марта 2018 24 745
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 3
13:06, 28 марта 2018 21 196
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
12:44, 23 марта 2018 19 272
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 2
Все новости
Форум