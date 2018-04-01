Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:38, 1 апреля 2018 1 428
 0    0

Восемь человек пострадали в ДТП в Шацком районе

Восемь человек пострадали в ДТП в Шацком районе

В ДТП в Шацком районе пострадали восемь человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 1 апреля, около 5:30 на 377 км трассы М-5. Микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву врезался в столб.

Информация о произошедшем уточняется.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:34, 1 апреля 2018
Появилось видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе
11:09, 1 апреля 2018
В рязанском троллейбусе произошло короткое замыкание. Видео
10:38, 1 апреля 2018
Восемь человек пострадали в ДТП в Шацком районе
10:25, 1 апреля 2018
В аварии в Михайловском районе погиб водитель «Приоры»
10:06, 1 апреля 2018
В Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 минут назад
Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

Алло, Галочка? За кого RZN.info принимают рязанцы, звонящие в редакцию

Рязанцы пытаются через RZN.info заказать товары, узнать информацию о мероприятиях и многое другое.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:05, 22 марта 2018 27 839
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 25 640
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
12:49, 18 марта 2018 21 599
Лариса Долина проголосовала в Рязани
13:06, 28 марта 2018 21 022
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
14:34, 31 марта 2018 19 792
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 3
Все новости
Форум