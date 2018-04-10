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В сети появилась петиция против ввоза московского мусора в Рязанскую область. Ее разместили на площадке Change.org.
«Мы, жители Рязанской области, требуем не допустить организацию свалки (полигонов) для мусора и отходов из Московской области и других регионов. Мы хотим дышать чистым воздухом, хотим здоровых детей и быть самим здоровыми. Мы требуем, чтобы наш регион разобрался и провел надлежащие проверки предприятий нашего города и области на нормативы выброса в атмосферу вредных веществ и наладил работу для комфортного проживания жителей», — говорится в тексте петиции.
Напомним, в субботу, 7 октября в сети появились фото и видео мусоровозов с московскими номерами рядом с полигоном ТБО под Касимовом. Новость вызвала возмущение среди жителей области. На место выехал вице-губернатор Игорь Греков. Выяснилось, что московская фирма заключила однодневный договор на размещение отходов.
В понедельник, 9 апреля, в правительстве области заявили, что «профильные министерства и ведомства региона о сделке хозяйствующих субъектов проинформированы не были».
Гендиректор компании-оператора полигона Александр Мартинков рассказал, что десять мусоровозов не пустили на другой полигон, поэтому им пошли навстречу, что отходы не выбросили в лес. Он отметил, что не нарушил никаких законов.
На полигоне идут проверки. Природоохранный прокурор области заявил, что на свалке нашли нарушения.