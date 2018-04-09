Московский мусор ввезли в Рязанскую область без согласования с властями

Московский мусор
«Установлено, что между ООО „Утилизация“ и московской компанией ООО „ЭКО-СТАТУС“ 7 апреля 2018 года был подписан договор о размещении отходов на полигоне ТБО у деревни Кауровка. Профильные министерства и ведомства региона о сделке хозяйствующих субъектов проинформированы не были», — говорится в сообщении.
Вице-губернатор Игорь Греков, которого Николай Любимов отправил в Касимовский район разобраться в ситуации, провел рабочее совещание, на которое пригласили гендиректора ООО «Утилизация». Он пояснил, что договор на ввоз мусора с московской фирмой заключили на один день.
«Материалы, собранные в результате проверки Вице-губернатора Игоря Грекова, были направлены в природоохранную прокуратуру. В тот же день ведомством были незамедлительно организованы контрольные мероприятия на полигоне, которые продолжаются и в настоящее время», — говорится в сообщении.
Полигон, на который привезли отходы из столицы находится в деревне Каурово, в нескольких километрах от Касимова. Свалка принадлежит городу, в 2014 году ее передали на 15 лет в аренду ООО «Утилизация». После инцидента с ввозом московского мусора администрации Касимова рекомендовали разорвать контракт с фирмой.