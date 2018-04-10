Владелец касимовского полигона считает, что законно принял мусор из Москвы. Об этом гендиректор ООО «Утилизация» Александр Мартинков сообщил журналистам во вторник, 10 апреля.

Он рассказал, что всего на территорию полигона из Москвы завезли 600 кубометров мусора, что в два раза больше объема, который принимается ежедневно.

«Десять машин не пустили на один из полигонов, поэтому мы пошли навстречу и приняли мусор, чтобы его не выбросили в лес, — заявил Мартинков. — Мы все сделали законно. В договоре аренды у нас не установлены ограничения на принадлежность отходов к какому-то населенному пункту». Он подчеркнул, что перед приемом мусор проверялся на соответствие уровню опасности.

Мартинков рассказал, что взял землю в аренду у местной администрации и создал полигон в 2014 году. «Здесь 10 лет была санкционированная свалка, сейчас мы ее расчищаем, а на полигоне сортируем пластик и отправляем на переработку», — рассказал собеседник. Он также заявил, что не знал о запрете губернатора на ввоз мусора из Волоколамска.

Полигон, на который привезли отходы из столицы находится в деревне Каурово, в нескольких километрах от Касимова и обслуживает город и частично район. Свалка передана в аренду ООО «Утилизация» на 15 лет.