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16:47, 10 апреля 2018 335
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Прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в Касимове

Прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в Касимове

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в Касимове. Об этом сообщил природоохранный прокурор Рязанской области Алексей Секин.

Во вторник, 10 апреля, на полигоне ООО «Утилизация», который принял мусор из Москвы, природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Росприроднадзором провели проверку. В ходе исследования обнаружили, что санитарно-защитная зона не соответствует нормам, а способ захоронения отходов нарушен.

Как пояснил Секин, на полигоне отходы должны закапывать в траншеи, а на месте мусор располагался на поверхности земли.

Прокурор поручил специалистам провести топографическую и маркшейдерскую съемку полигона, изъять пробы для биотестирования и изучения класса опасности мусора. Также специалисты изучат объем размещенных на полигоне отходов в последние две недели. Полные результаты проверки станут известны через десять дней.

Напомним, около свалки под Касимовоми заметили мусоровозы с московскими номерами. Владелец полигона ООО «Утилизация», который арендует землю у местной администрации, считает, что принял мусор законно.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что в Рязанскую область не будут свозить мусор из столицы. После инцидента региональные власти рекомендовали администрации Касимова разорвать контракт с фирмой.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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