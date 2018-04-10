Прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в Касимове. Об этом сообщил природоохранный прокурор Рязанской области Алексей Секин.
Во вторник, 10 апреля, на полигоне ООО «Утилизация», который принял мусор из Москвы, природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Росприроднадзором провели проверку. В ходе исследования обнаружили, что санитарно-защитная зона не соответствует нормам, а способ захоронения отходов нарушен.
Как пояснил Секин, на полигоне отходы должны закапывать в траншеи, а на месте мусор располагался на поверхности земли.
Прокурор поручил специалистам провести топографическую и маркшейдерскую съемку полигона, изъять пробы для биотестирования и изучения класса опасности мусора. Также специалисты изучат объем размещенных на полигоне отходов в последние две недели. Полные результаты проверки станут известны через десять дней.
Напомним, около свалки под Касимовоми
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