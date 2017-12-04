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9:18, 4 декабря 2017 238
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Отзывы о «Коловрате» и конкурс красоты. Обзор новостей за выходные, 2-3 декабря

Отзывы о «Коловрате» и конкурс красоты. Обзор новостей за выходные, 2-3 декабря

Прошли первые зимние выходные, которые удивили рязанцев сильным ветром и туманом. Пришло время вспомнить, о чем говорили в прошедший уикэнд.

В минувшие выходные мы вспомнили самые страшные аварии за осень 2017 года. В пятницу вечером, 1 декабря, в Скопинском районе столкнулись три грузовика, а у «Глобуса» произошла массовая авария.

В ночь с субботы на воскресенье в Рязанской области произошло семь пожаров. Также сгорел деревянный дом в Кутукове.

В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Пользователи RZN.info выбрали «Мисс и Миссис Интернет». Ими стали Арина Сусарова и Ирина Егорова.

В субботу на площади Ленина прошел митинг. Собравшиеся выступили не только против подорожания проезда, но и увеличения взносов за капремонт.

В Окском заповеднике под тяжестью снега обрушились вольеры. Никто из животных не пострадал, однако «журавли остались без прогулок».

Кроме того, «Гоблин» и военный историк высмеяли фильм «Легенда о Коловрате», главную роль в котором сыграл рязанец Илья Малаков.


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