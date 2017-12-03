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15:14, 3 декабря 2017 89
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Рязанцев вновь предупредили о непогоде

Рязанцев вновь предупредили о непогоде

Рязанцев вновь предупредили о непогоде. Метеопредупреждение опубликовали на сайте ГУ МЧС.

В воскресенье, 3 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Такая погода сохранится до понедельника, 4 декабря.

Ранее сообщали, что в Рязанской области ожидаются сильный снег, метель, гололед и ветер 15-20 м/с.


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