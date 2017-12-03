Рязанцев вновь предупредили о непогоде. Метеопредупреждение опубликовали на
В воскресенье, 3 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Такая погода сохранится до понедельника, 4 декабря.
Ранее сообщали, что в Рязанской области
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Рязанцев вновь предупредили о непогоде. Метеопредупреждение опубликовали на
В воскресенье, 3 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Такая погода сохранится до понедельника, 4 декабря.
Ранее сообщали, что в Рязанской области
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