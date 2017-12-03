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20:22, 3 декабря 2017 750
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Кинокритики высмеяли фильм «Легенда о Коловрате». Видео

Кинокритики высмеяли фильм «Легенда о Коловрате». Видео

Кинокритики высмеяли фильм «Легенда о Коловрате». Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

Российский писатель и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», и военный историк Клим Жуков выпустили видео «Разведопрос».

Критика коснулась сюжета фильма, повестованию исторических событий и самой «картинки».

«Битва ни о чем, резня ни о чем, сюжет ни о чем, напрасно потерянное время — просмотр художественного фильма «Коловрат», — отметил Пучков в конце.

Напомним, фильм «Легенда о Коловрате» вышел на экраны кинотеатров 30 ноября. Главную роль в фильме исполнил выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков. Картина попала в топ-10 ожидаемых российских фильмов года.

Музыку к фильму написал солист System Of a Down Серж Танкян. Владимир Путин признался, что фильм «взял его за душу».


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