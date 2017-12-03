Кинокритики высмеяли фильм «Легенда о Коловрате». Видео

Кинокритики высмеяли фильм «Легенда о Коловрате». Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
Российский писатель и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», и военный историк Клим Жуков выпустили видео «Разведопрос».
Критика коснулась сюжета фильма, повестованию исторических событий и самой «картинки».
«Битва ни о чем, резня ни о чем, сюжет ни о чем, напрасно потерянное время — просмотр художественного фильма «Коловрат», — отметил Пучков в конце.
Напомним, фильм «Легенда о Коловрате»
Музыку к фильму