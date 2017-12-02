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13:25, 2 декабря 2017 215
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В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фото

В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фото

В пятницу, 1 декабря, в клубе «Deep» прошел конкурс «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Были заявлены две возрастные категории: «Мисс» (15-26 лет) и «Миссис» (27-45 лет). Каждая из участниц прошла предварительный кастинг. Генеральным партнером выступило рязанское модельное агентство «Fashion Stars».

В течение месяца девушки активно тренировались. Они посещали фитнес-центр «Fit Elit», где проходили интенсивные групповые тренировки и занятия в тренажерном зале, брали уроки дефиле и учились модельному искусству.

На сцене «Deep» конкурсантки продемонстрировали несколько образов и показали свои таланты: зрители увидели две истории любви в танце. Также гостей ждали показы дизайнерских коллекций одежды «Stilnyashka», дефиле в купальниках и национальных костюмах и выступление певицы и артистки Татьяны Тузовой.

Одним из самых трогательных показов, по мнению некоторых гостей, стало дефиле «Family look». Многие конкурсантки выходили на подиум уже не одни, а вместе со своими детьми, демонстрируя крепкие семейные узы и нежную любовь друг к другу. Завершением показа стало дефиле в вечерних платьях и подведение итогов. Пока жюри совещались, среди гостей провели беспроигрышную лотерею с подарками от партнеров конкурса.

На сцене «Deep» конкурсантки продемонстрировали несколько образов и показали свои таланты

По результатам конкурса судьи выделили девушек в нескольких номинациях: «Мисс Грация» (Мария Кузина), «Мисс Совершенство» (Анастасия Смольская), «Мисс Очарование» (Мария Давыдова), «Мисс Элегантность» (Мария Кейцлер), «Мисс Гламур» (София Барабаш), «Мисс Русское радио Рязань» (Евгения Радионова), «Мисс Пежо» (Александра Аришкевич), «Миссис Грация» (Кристина Сухарева), «Миссис Айвори» (Наталья Доронина), «Миссис Очарование» (Надежда Родионова), «Миссис Русское радио Рязань» (Ирина Хабарова), «Миссис Элегантность (Екатерина Хренова)».

Пользователи RZN.info выбрали «Мисс и Миссис Интернет». Ими стали Арина Сусарова и Ирина Егорова.

Титул вице-мисс завоевала Екатерина Секач, вице-миссис — Нистратова Елена. А короны победительниц достались Дине Васильевой (Мисс) и Евгении Тимофеевой (Миссис).

Также некоторые участницы получили сертификаты на участие в ежегодном конкурсе красоты «Лучшая модель России — 2018» от члена жюри Станислава Златова.


Фото: © RZN.info / Екатерина Вознесенская

© RZN.info

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