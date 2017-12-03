В Окском заповеднике под тяжестью снега обрушились вольеры

Обильный мокрый снег серьезно повредил вольеры Окского заповедника. Почти во всех под тяжестью покрова провисла и разорвалась потолочная сетка, сообщил
Упавшие деревья перегородили дорогу и повредили электропровода.
Никто из животных не пострадал, однако, как сообщается на сайте, «журавли остались без прогулок»: неделю их не выпускали из помещения «в целях безопасности», пока команда заповедника восстанавливала вольеры.
К утру воскресенья, 2 декабря большая часть вольер восстановлена. Теперь журавли могут гулять на свежем воздухе.
Фото с сайта Окского заповедника