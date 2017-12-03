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8:32, 3 декабря 2017 498
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В Окском заповеднике под тяжестью снега обрушились вольеры

В Окском заповеднике под тяжестью снега обрушились вольеры

Обильный мокрый снег серьезно повредил вольеры Окского заповедника. Почти во всех под тяжестью покрова провисла и разорвалась потолочная сетка, сообщил сайт заповедника.

Упавшие деревья перегородили дорогу и повредили электропровода.

Никто из животных не пострадал, однако, как сообщается на сайте, «журавли остались без прогулок»: неделю их не выпускали из помещения «в целях безопасности», пока команда заповедника восстанавливала вольеры.

К утру воскресенья, 2 декабря большая часть вольер восстановлена. Теперь журавли могут гулять на свежем воздухе.

Фото с сайта Окского заповедника


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