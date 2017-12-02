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14:09, 2 декабря 2017 626
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«Достали». В Рязани прошел еще один митинг против подорожания проезда

«Достали». В Рязани прошел еще один митинг против подорожания проезда

В Рязани продолжаются митинги против повышения цен на проезд в городском транспорте, а также за развитие и защиту муниципального транспорта Рязани. На этот раз организатором выступило региональное отделение КПРФ.

Митинг прошел в субботу, 2 декабра, около полудня. Собравшиеся днем на площади Ленина выступили не только против подорожания проезда, но и увеличения взносов за капремонт.

«Опять цены повысили! Одна бабка ищет где дешевле хлеб, где дешевле молоко, а теперь? А теперь повысили цены» — сказала одна из пришедших на митинг пенсионерок.

Помимо коммунистов на митинге выступил пенсионер автобусного парка Александр Сеправский, который поддерживает связь со своими коллегами: «Вы можете меня спросить почему, а я вам отвечу — достали!».

«Там сейчас чехарда, директора посидят один два года, откусят ломоть побольше и валят, а техника вся старая — а цены вновь повышают», — высказался он об администрации автоколонны, в которой отработал 30 лет.

Напомним, с 1 декабря в Рязани выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Поднять тарифы попросили муниципальные перевозчики. Они сослались на тяжелое финансовое состояние предприятий. Повышение цены сразу на четыре рубля вызвало недовольство горожан. Петиция с требованием отменить новый тариф уже набрала около 20 тысяч подписей.

В пятницу, 1 декабря, уже прошел митинг против повышения цен на проезд в городском транспорте.


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