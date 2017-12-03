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9:53, 3 декабря 2017 338
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Жаркая ночь. За сутки в Рязанской области произошло 7 пожаров

Жаркая ночь. За сутки в Рязанской области произошло 7 пожаров

Ночь со 2 по 3 декабря отметилась не только обильным мокрым снегопадом, но и целой серией пожаров в регионе. Статистику приводит сайт рязанского МЧС.

В 01:04 начался пожар в селе Мокрое Сасовского района. Сгорел деревянный дом, правда, нежилой. Пострадавших нет. Тушили два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В 01:41 поступило сообщение о пожаре в Пронске. У местного жителя сгорели две хозпостройки площадью почти 30 квадратных метров: сарай и баня. Никто не пострадал. На пожар выезжали два пожарных автомобиля, четыре человека личного состава.

А уже через три минуты, в 01:44, поступило сообщение: горит котельная в Ряжске. Кирпичное здание оказалось повреждено, зато пострадавших нет. С огнем боролись два пожарных автомобиляи и четыре человека личного состава.

В 02:21 загорелась машина в деревне Ялтуново Рязанского района. Авто сгорело полностью, ущерб устанавливается. На пожар выезжал один автомобиль с двумя представителями личного состава противопожарной службы.

Под утро, в 04:27, поступило сообщение о пожаре в селе Кутуково Спасского района. Четыре человека личного состава справились с этим бедствием.

Еще на двух пожарах также сгорели хозпостройки. Все происшедшее МЧС пока не связывает с аномальными осадками.

Фото МЧС


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