Жаркая ночь. За сутки в Рязанской области произошло 7 пожаров

Ночь со 2 по 3 декабря отметилась не только обильным мокрым снегопадом, но и целой серией пожаров в регионе. Статистику приводит
В 01:04 начался пожар в селе Мокрое Сасовского района. Сгорел деревянный дом, правда, нежилой. Пострадавших нет. Тушили два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В 01:41 поступило сообщение о пожаре в Пронске. У местного жителя сгорели две хозпостройки площадью почти 30 квадратных метров: сарай и баня. Никто не пострадал. На пожар выезжали два пожарных автомобиля, четыре человека личного состава.
А уже через три минуты, в 01:44, поступило сообщение: горит котельная в Ряжске. Кирпичное здание оказалось повреждено, зато пострадавших нет. С огнем боролись два пожарных автомобиляи и четыре человека личного состава.
В 02:21 загорелась машина в деревне Ялтуново Рязанского района. Авто сгорело полностью, ущерб устанавливается. На пожар выезжал один автомобиль с двумя представителями личного состава противопожарной службы.
Под утро, в 04:27, поступило сообщение о пожаре в селе Кутуково Спасского района. Четыре человека личного состава справились с этим бедствием.
Еще на двух пожарах также сгорели хозпостройки. Все происшедшее МЧС пока не связывает с аномальными осадками.
Фото МЧС