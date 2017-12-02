RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

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Минувшая осень стала богатой на аварии, многие из которых, к сожалению, завершились трагически.
Мы сделали подборку самых ярких и обсуждаемых ДТП.
Аварии попали на видео и фото, вызвав бурную реакцию пользователей.
Вспомним об аварии с перевернувшейся «скорой», столкновении маршрутки и Hyundai Accent на перекрестке улицы Циолковского и проезде Яблочкова и массовом ДТП у Кириц.
Три человека погибли в столкновении «четверки» и грузовика в Михайловском районе, 6 сентября
ДТП в сентябре начались с гибели трех человек в Михайловском районе в результате столкновения «четверки» и грузовика на 191-м километре трассы М-6. Авария произошла
Погибли все, кто находился в легковой машине: 37-летний водитель и двое пассажиров. Водитель грузовика не пострадал.
В аварии с фурой в Шиловском районе погибла девушка, 17 сентября
В середине сентября легковушка
Молодая девушка совсем недавно получившая водительские права — скончалась; пассажирки пострадали: одна — в коме, другая — с переломами.
На Московском шоссе перевернулся внедорожник, 22 сентября
В конце сентября неподалеку от съезда с Приокского моста внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
На трассе М-5 под Рязанью произошло смертельное ДТП, 6 октября
В начале октября под Рязанью произошло
Пять машин попали в серьезную аварию под Рязанью, 8 октября
Через день около села Заборья на трассе Рязань-Клепики произошло массовое ДТП с участием Chevrolet Niva, Audi, Toyota, Volkswagen и Mercedes. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, пожарные и медики. С места аварии в соцсетях появились фото и видео, вызвавшие бурную реакцию пользователей. В аварии
В аварии со «скорой» пострадали пациенты из Сасова, 12 октября
На пересечении Ряжского шоссе и федеральной трассы М-5. Машина скорой помощи, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами,
В результате ДТП двое из них пострадали, их состояние оценивалось как средней и легкой степени тяжести.
Пьяная рязанка устроила ДТП на улице Есенина, 15 октября
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В Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами, 23 октября
Одной из самых резонансных стала
На перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись маршрутное такси №88 марки Ford и Hyundai Accent. Водитель микроавтобуса выехал на перекресток на «желтый» и врезался в легковушку. В результате микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он по инерции столкнулся с Hyundai Elantra и опрокинулся на бок. ДТП попало на видео. Позже водитель маршрутки рассказал свою версию аварии. Всего в больницу попали пять рязанцев, которых госпитализировали с серьезными травмами. У одной из пострадавших женщин обнаружили разрыв селезенки. Остальных пассажиров отпустили домой.
Напомним, по последним данным в аварии пострадали 16 человек. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проверки также проводят прокуратура и Следственный комитет. Автоинспекторы ищут очевидцев происшествия.
Очевидец снял видео с места смертельного ДТП у Шумаши, 29 октября
Вечером в воскресенье, 29 октября, около на дороге Рязань-Клепики возле Шумаши
В серьезной аварии на рязанской трассе пострадали дети, 3 ноября
Еще одна крупная
Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер, 6 ноября
ДТП
В результате ДТП в Рязанском районе погиб лось, 15 ноября
Авария
На улице Есенина в Рязани насмерть сбили 60-летнюю женщину, 21 ноября
Во вторник, 21 ноября, напротив дома №36-б по улице Есенина рязанец на автомобиле Changan
Позднее появилось видео с места аварии. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
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