RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

Минувшая осень стала богатой на аварии, многие из которых, к сожалению, завершились трагически.

Мы сделали подборку самых ярких и обсуждаемых ДТП.

Аварии попали на видео и фото, вызвав бурную реакцию пользователей.

Вспомним об аварии с перевернувшейся «скорой», столкновении маршрутки и Hyundai Accent на перекрестке улицы Циолковского и проезде Яблочкова и массовом ДТП у Кириц.

Три человека погибли в столкновении «четверки» и грузовика в Михайловском районе, 6 сентября

ДТП в сентябре начались с гибели трех человек в Михайловском районе в результате столкновения «четверки» и грузовика на 191-м километре трассы М-6. Авария произошла произошла рано утром, когда дорога была относительно свободна: «четверка» выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком Merсedes.

Погибли все, кто находился в легковой машине: 37-летний водитель и двое пассажиров. Водитель грузовика не пострадал.

В аварии с фурой в Шиловском районе погибла девушка, 17 сентября

В середине сентября легковушка столкнулась с фурой на ремонтируемом участке дороги в Шиловском районе. За рулем легковушки находилась девушка, которая попала под колеса фуры, улетевшей в кювет.

Молодая девушка совсем недавно получившая водительские права — скончалась; пассажирки пострадали: одна — в коме, другая — с переломами.

На Московском шоссе перевернулся внедорожник, 22 сентября

В конце сентября неподалеку от съезда с Приокского моста внедорожник Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с Volkswagen. Из-за аварии по улице Октябрьской и проезду Шабулина в сторону центра образовалась пробка. Водитель Toyota впоследствии пояснил, что ехал на «зеленый», когда в бок его машины въехал другой внедорожник. В тот же день пользователи сети опубликовали видео с места аварии. Никто из участников ДТП не пострадал.

На трассе М-5 под Рязанью произошло смертельное ДТП, 6 октября

В начале октября под Рязанью произошло столкнулись «четырнадцатая» и Toyota. Авария произошла вечером около 18:00 в пятницу, 6 октября на трассе М-5 в Рязанском районе. Водитель отечественного автомобиля в результате аварии скончался на месте происшествия.

Пять машин попали в серьезную аварию под Рязанью, 8 октября

Через день около села Заборья на трассе Рязань-Клепики произошло массовое ДТП с участием Chevrolet Niva, Audi, Toyota, Volkswagen и Mercedes. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, пожарные и медики. С места аварии в соцсетях появились фото и видео, вызвавшие бурную реакцию пользователей. В аварии погиб водитель Volkswagen и пострадал 6-летний ребенок.

В аварии со «скорой» пострадали пациенты из Сасова, 12 октября

На пересечении Ряжского шоссе и федеральной трассы М-5. Машина скорой помощи, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, столкнулась с Kia Rio, в результате «ГАЗель» перевернулась. В ней везли трех человек из Сасовской ЦРБ в Рязань для оказания медпомощи.

В результате ДТП двое из них пострадали, их состояние оценивалось как средней и легкой степени тяжести.

Пьяная рязанка устроила ДТП на улице Есенина, 15 октября

Пользователи «ВКонтакте» опубликовали ролик , на котором видно, как автомобиль то быстро едет по дороге, то резко тормозит и останавливается прямо на перекрестке. «Смотри, что делает!.. Врезалась все-таки, дура… Она пьяная!» — говорит на записи автор видеорегистратора. В комментариях очевидцы написали, что позже женщина-водитель выехала на «встречку» на пересечении улиц Есенина и Спортивной и врезалась в машину «Яндекс такси».

В Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами, 23 октября

Одной из самых резонансных стала авария , которая произошла в понедельник вечером, 23 октября.

На перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись маршрутное такси №88 марки Ford и Hyundai Accent. Водитель микроавтобуса выехал на перекресток на «желтый» и врезался в легковушку. В результате микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он по инерции столкнулся с Hyundai Elantra и опрокинулся на бок. ДТП попало на видео. Позже водитель маршрутки рассказал свою версию аварии. Всего в больницу попали пять рязанцев, которых госпитализировали с серьезными травмами. У одной из пострадавших женщин обнаружили разрыв селезенки. Остальных пассажиров отпустили домой.

Напомним, по последним данным в аварии пострадали 16 человек. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проверки также проводят прокуратура и Следственный комитет. Автоинспекторы ищут очевидцев происшествия.

Очевидец снял видео с места смертельного ДТП у Шумаши, 29 октября

Вечером в воскресенье, 29 октября, около на дороге Рязань-Клепики возле Шумаши произошла авария, в которой погиб один человек и пострадали двое. Известно, что Toyota Camry выехала из аквапарка «Окская Жемчужина» и врезалась в отбойник. Пользователи соцсети сообщили, что в ДТП попал автомобиль с номерами Республики Дагестан.

В серьезной аварии на рязанской трассе пострадали дети, 3 ноября

Еще одна крупная авария произошла в начале ноября на 259-м километре трассы М-5 около Кириц в Спасском районе. С места аварии появилось видео. Mazda выехала на «встречку» и спровоцировала аварию с четырьмя автомобилями. В результате автомобиль столкнулся с Kia, которая вылетела в кювет. Водитель Kia погиб на месте и пострадали три человека среди которых два ребенка.

Пьяный рязанец на «буханке» вылетел на «встречку» и врезался в кроссовер, 6 ноября

ДТП произошло около Рыбного в понедельник, 6 ноября. По предварительной информации, 61-летний водитель на УАЗе — «буханке» в состоянии опьянения не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Nissan Qashqai. В аварии пострадал 42-летний водитель кроссовера. Его с травмами доставили в больницу. За выезд на встречную полосу водителя «буханки» оштрафовали на 5000 рублей. Материалы о пьяном управлении автомобилем направили в суд.

В результате ДТП в Рязанском районе погиб лось, 15 ноября

Авария произошла вечером в среду, 15 ноября, на 48-ом километре дороги Клепики-Рязань. Лось выбежал на дорогу и его сбил Hyundai под управлением 30-летнего мужчины, ехавшего со стороны Рязани в Спас-Клепики. От удара животное отбросило на «встречку» и лось упал на лобовое стекло автомобиля Lada Kalina, за рулем которого была 38-летняя женщина. В результате проиcшествия пострадала женщина, управлявшая отечественным автомобилем, водитель иномарки не пострадал.

На улице Есенина в Рязани насмерть сбили 60-летнюю женщину, 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, напротив дома №36-б по улице Есенина рязанец на автомобиле Changan сбил пенсионерку. По предварительной информации, пострадавшая пересекала дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому переходу. Автоинспекторы опубликовали фото на которых видно, что автомобиль получил механические повреждения в области бампера. Там же можно заметить кровь.

Позднее появилось видео с места аварии. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.