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8:09, 11 декабря 2017 568
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Снос старых домов и каток на площади Победы. Обзор новостей за выходные, 9-10 декабря

Снос старых домов и каток на площади Победы. Обзор новостей за выходные, 9-10 декабря

Прошли еще одни декабрьские выходные, принесшие рязанцам теплую погоду. Пришло время вспомнить, что произошло в городе в этот уикенд.

В ночь на субботу, 8 декабря, в кафе «Чилим» ворвались люди в масках и положили на пол посетителей. Позже выяснилось, что «задержание» было частью шоу-программы.

На площади Победы начали монтировать «звездное небо» и каток.

В субботу на улице Гагарина произошел пожар, на котором никто не пострадал. В ночь на воскресенье, 10 декабря, на улице Солнечной сгорело административное здание. А на Южном промузле загорелась металлическая установка, на тушение которой выезжало 15 пожарных машин.

На улице Новослободской начали сносить старые деревянные дома, а в Спасском районе обнаружили свалку химических отходов.

В выходные выяснилось, что рязанец Денис Демешин вновь станцевал на съемках шоу «Давай поженимся». А пикет матерей против поборов в рязанских детских садах показали в программе Первого канала.

Не обошлось и без аварий. Рядом с Новомичуринском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. В Горроще пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после аварии «лоб в лоб». Также в сети появилось видео ДТП на Южной окружной.


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