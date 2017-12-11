Снос старых домов и каток на площади Победы. Обзор новостей за выходные, 9-10 декабря

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В субботу на улице Гагарина произошел пожар, на котором никто не пострадал. В ночь на воскресенье, 10 декабря, на улице Солнечной сгорело административное здание. А на Южном промузле загорелась металлическая установка, на тушение которой выезжало 15 пожарных машин.
На улице Новослободской начали сносить старые деревянные дома, а в Спасском районе обнаружили свалку химических отходов.
В выходные выяснилось, что рязанец Денис Демешин вновь станцевал на съемках шоу «Давай поженимся». А пикет матерей против поборов в рязанских детских садах показали в программе Первого канала.
Не обошлось и без аварий. Рядом с Новомичуринском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. В Горроще пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после аварии «лоб в лоб». Также в сети появилось видео ДТП на Южной окружной.