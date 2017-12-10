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На площади Победы начали монтировать каток. Над площадкой размером 15 на 25 метров появится «звездное небо».
Подобную конструкцию можно будет также увидеть на улице Почтовой. «Звездное небо» стало идеей и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.
Подготовка к Новому году в городе подходит к завершению. В Рязани уже подключили три светодиодные конструкции «зимний фонтан»: на Театральной площади, у кинотеатра «Москва» и перед МКЦ. Также завершилась установка новогодних елок. Кроме того, к празднику подсветят здания на центральных улицах.
Напомним, всего в центре Рязани появятся три городских катка, которые будут располагаться на Театральной площади, площади Победы и Лыбедском бульваре.