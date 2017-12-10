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15:34, 10 декабря 2017 658
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Пикет рязанок против поборов в детских садах показали в программе Первого канала. Видео

Пикет рязанок против поборов в детских садах показали в программе Первого канала. Видео

Пикет рязанок против поборов в детских садах показали в программе Первого канала. Сюжет в передаче «Доброе утро» вышел в пятницу, 8 декабря.

В ролике женщины пожаловались на то, что им постоянно приходится сдавать деньги на охрану школы, ремонт, пластиковые окна, игрушки, технику, посуду, украшение музыкального зала и методические пособия. «Из родительских денег мы покупаем все детям, а за счет бюджета мы обеспечиваем комфорт руководящему составу детского сада», — отметила в сюжете одна из участниц пикета.

Ребенок одной из героинь ходит в садик третий год. В первый год родители сдали в общей сложности на ремонт группы 70 тысяч рублей, во второй — 40 тысяч.

Напомним, пикет около детского сада №151 в Рязани прошел 21 ноября.


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