Пикет рязанок против поборов в детских садах показали в программе Первого канала. Видео

Пикет рязанок против поборов в детских садах показали в программе Первого канала. Сюжет в передаче «Доброе утро» вышел в пятницу, 8 декабря.
В ролике женщины пожаловались на то, что им постоянно приходится сдавать деньги на охрану школы, ремонт, пластиковые окна, игрушки, технику, посуду, украшение музыкального зала и методические пособия. «Из родительских денег мы покупаем все детям, а за счет бюджета мы обеспечиваем комфорт руководящему составу детского сада», — отметила в сюжете одна из участниц пикета.
Ребенок одной из героинь ходит в садик третий год. В первый год родители сдали в общей сложности на ремонт группы 70 тысяч рублей, во второй — 40 тысяч.
Напомним, пикет около детского сада №151 в Рязани