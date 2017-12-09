В Пронском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Проснком районе Рязанской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили на
В субботу, 9 декабря, в около 16:30 недалеко от Новомичуринска столкнулись Ford, Subaru и ВАЗ-2110.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Проснком районе Рязанской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили на
В субботу, 9 декабря, в около 16:30 недалеко от Новомичуринска столкнулись Ford, Subaru и ВАЗ-2110.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль.
© RZN.info
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