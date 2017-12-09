Пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после ДТП в Горроще. Об этом сообщили в
Авария произошла в субботу, 9 декабря, на улице Черновицкой.
В сообщении рассказали, что мужчина в состоянии опьянения за рулем автомобиля Lada Kalina выехал из дворов и поехал по «встречке» в сторону улицы Гоголя. «Лоб в лоб» он врезался в Lada Granta и скрылся с места, бросив свою машину.
Сотрудники ДПС прибыли на место и эвакуировали машину. Пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения.
Официальной информации пока нет.
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»