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20:02, 9 декабря 2017 561
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Пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после ДТП в Горроще — соцсети

Пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после ДТП в Горроще — соцсети

Пьяный рязанец бросил автомобиль на дороге после ДТП в Горроще. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла в субботу, 9 декабря, на улице Черновицкой.

В сообщении рассказали, что мужчина в состоянии опьянения за рулем автомобиля Lada Kalina выехал из дворов и поехал по «встречке» в сторону улицы Гоголя. «Лоб в лоб» он врезался в Lada Granta и скрылся с места, бросив свою машину.

Сотрудники ДПС прибыли на место и эвакуировали машину. Пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения.

Официальной информации пока нет.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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