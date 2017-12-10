Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 10 декабря 2017 318
 0    0

Рязанец станцевал в костюме снеговика для новогоднего выпуска «Давай поженимся». Фото

Рязанец станцевал в костюме снеговика для новогоднего выпуска «Давай поженимся». Фото

Рязанец Денис Демешин вновь поучаствовал в съемках шоу «Давай поженимся», на этот раз это был новогодний выпуск. Съемки прошли в пятницу, 8 декабря.

Вместе с ним в праздничной передаче снимались Анастасия Волочкова и Алексей Глызин.

Рязанец приехал на шоу во второй раз, первый выпуск вышел в эфир канала в ноябре.

«Мне сообщили, что прошлая передача, в которой я покорил сердце невесты и ее мамы, набрала очень высокие рейтинги. Поэтому меня пригласили вновь и я с радостью согласился» , — рассказал Денис Демешин.

В этом выпуске рязанец примерил костюм снеговика. В прошлом выпуске Демешин танцевал в костюме дракона. Передача выйдет в эфир Первого канала 29 декабря.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:59, 10 декабря 2017
Рязанец станцевал в костюме снеговика для новогоднего выпуска «Давай поженимся». Фото
12:31, 10 декабря 2017
На касимовца завели дело за неуплату более 600 тысяч рублей алиментов
12:02, 10 декабря 2017
В Рязани наградили победителей детского конкурса антикоррупционных рисунков. Фото
10:55, 10 декабря 2017
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью шизофренией 1
9:39, 10 декабря 2017
Выиграть квартиру на «Поле чудес» рязанке помог вопрос о пьесе Островского. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 500
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 778
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 939
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 38 744
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 076
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум