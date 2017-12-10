Рязанец станцевал в костюме снеговика для новогоднего выпуска «Давай поженимся». Фото

Рязанец Денис Демешин вновь поучаствовал в съемках шоу «Давай поженимся», на этот раз это был новогодний выпуск. Съемки прошли в пятницу, 8 декабря.
Вместе с ним в праздничной передаче снимались Анастасия Волочкова и Алексей Глызин.
Рязанец приехал на шоу во второй раз, первый выпуск
«Мне сообщили, что прошлая передача, в которой я покорил сердце невесты и ее мамы, набрала очень высокие рейтинги. Поэтому меня пригласили вновь и я с радостью согласился» , — рассказал Денис Демешин.
В этом выпуске рязанец примерил костюм снеговика. В прошлом выпуске Демешин танцевал в