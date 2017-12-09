В центре Рязани начали монтировать «звездное небо». Фото

На улице Почтовой и площади Победы начали монтировать «звездное небо». Установка таких конструкций была идеей новой
Подготовка к Новому году подходит к завершению. В Рязани уже
Напомним, к празднику в Рязани
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На улице Почтовой и площади Победы начали монтировать «звездное небо». Установка таких конструкций была идеей новой
Подготовка к Новому году подходит к завершению. В Рязани уже
Напомним, к празднику в Рязани
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Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.