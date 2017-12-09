Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:10, 9 декабря 2017 570
 0    0

В центре Рязани начали монтировать «звездное небо». Фото 1

В центре Рязани начали монтировать «звездное небо». Фото

На улице Почтовой и площади Победы начали монтировать «звездное небо». Установка таких конструкций была идеей новой администрации Рязани.

Подготовка к Новому году подходит к завершению. В Рязани уже подключили три светодиодные конструкции «зимний фонтан»: на Театральной площади, у кинотеатра «Москва» и перед МКЦ. Также завершилась установка новогодних елок.

Напомним, к празднику в Рязани подсветят здания на центральных улицах.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:10, 9 декабря 2017
В центре Рязани начали монтировать «звездное небо». Фото 1
15:07, 9 декабря 2017
В центре Рязани начали сносить старые дома. Видео 1
14:48, 9 декабря 2017
В «Чилиме» прокомментировали видео с ворвавшимися в кафе людьми в масках
13:38, 9 декабря 2017
Скончался хирург Евгений Рязанцев
13:14, 9 декабря 2017
Не самые пьющие. Россия заняла седьмое место в мировом рейтинге пьянства
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 151
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 641
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 659
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 38 317
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 36 951
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум