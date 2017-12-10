Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:27, 10 декабря 2017 601
 0    0

В Спасском районе обнаружили свалку химических отходов. Фото

В Спасском районе обнаружили свалку химических отходов. Фото

В Спасском районе Рязанской области обнаружили свалку химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несанкционированную свалку химических отходов первого класса опасности нашли у федеральной трассы «М-5».

Специалисты выявили при осмотре места лабораторные градусники с ртутью, стеклянную тару с соляной кислотой, безводным углекислым натрием, бочки предположительно с остатками нефтепродуктов и других химических веществ.

Проходит проверка заражения местности и повреждения почвы. Участок находится под постоянной охраной специальных служб, до момента ликвидации.

Фото сайта прокуратуры Рязанской области


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:27, 10 декабря 2017
В Спасском районе обнаружили свалку химических отходов. Фото
17:09, 10 декабря 2017
В понедельник в Рязанской области будет сильный ветер
15:16, 10 декабря 2017
В Рязанской области насчитали 182 поселения бобров
14:38, 10 декабря 2017
На следующей неделе в Центральной России пообещали апрельское тепло
13:48, 10 декабря 2017
Рязанцев предупредили о тумане и гололедице
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 570
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 794
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 961
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 38 786
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 096
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум