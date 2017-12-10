В Спасском районе обнаружили свалку химических отходов. Фото

В Спасском районе Рязанской области обнаружили свалку химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной
Несанкционированную свалку химических отходов первого класса опасности нашли у федеральной трассы «М-5».
Специалисты выявили при осмотре места лабораторные градусники с ртутью, стеклянную тару с соляной кислотой, безводным углекислым натрием, бочки предположительно с остатками нефтепродуктов и других химических веществ.
Проходит проверка заражения местности и повреждения почвы. Участок находится под постоянной охраной специальных служб, до момента ликвидации.
Фото сайта прокуратуры Рязанской области