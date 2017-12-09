В центре Рязани начали сносить старые дома. Видео

В центре Рязани на улице Новослободской начали сносить старые деревянные дома.
Четные дома с №26 по №34 планируют снести до 20 декабря.
Напомним, ранее горадминистрация
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