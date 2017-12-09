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15:07, 9 декабря 2017 175
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В центре Рязани начали сносить старые дома. Видео

В центре Рязани начали сносить старые дома. Видео

В центре Рязани на улице Новослободской начали сносить старые деревянные дома.

Четные дома с №26 по №34 планируют снести до 20 декабря.

Напомним, ранее горадминистрация объявила тендер на снос десяти пустующих аварийных домов. На месте снесенных домов могут появиться парковки или скверы.


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1 день назад
В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

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