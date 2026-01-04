Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?

Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года, пользоваться ей при возвращении непонравившихся подарков не стоит. Верховный суд все равно отменил решение, уже не получится. Вернуть товар позволяет закон: в течение 14 дней после покупки можно вернуть или обменять почти любой непродовольственный подарок — даже если его покупали не вы и без чека. Так что странные свитера с оленями и свечи, пахнущие хвоей, когда у вас аллергия на елку — не приговор. Читайте о том, как вернуть непонравившийся подарок без «схемы Долиной» в материале РЗН. Инфо.

Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года, пользоваться ей при возвращении непонравившихся подарков не стоит. Верховный суд все равно отменил решение, уже не получится.

Вернуть товар позволяет закон: в течение 14 дней после покупки можно вернуть или обменять почти любой непродовольственный подарок — даже если его покупали не вы и без чека.

Так что странные свитера с оленями и свечи, пахнущие хвоей, когда у вас аллергия на елку — не приговор. Читайте о том, как вернуть непонравившийся подарок без «схемы Долиной» в материале РЗН. Инфо.

Закон — ваш союзник

По закону потребителем признается не только покупатель, но и тот, кто использует товар. Так что, если вам подарили, скажем, набор ненужных кухонных полотенец, а вы их еще не вынули из упаковки — вы вправе обменять их или вернуть деньги.

Согласно статье 25 Закона «О защите прав потребителей», товар надлежащего качества можно обменять или вернуть в течение 14 календарных дней, начиная со следующего дня после покупки — если он не подошел по размеру, фасону, расцветке, форме, габаритам или комплектации. И неважно, кто подарок оплатил.

Да, чек — идеальный документ. Как объяснил РИА Новости замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, факт покупки можно подтвердить и без чека: выпиской по банковской карте (даже если платил не вы), гарантийным талоном с печатью магазина, или записью с камер видеонаблюдения. Последнее подтвердит, что товар купили именно в этой точке.

Если оплата была безналичной, деньги могут вернуть не на ту же карту.

Но есть условие: товар должен быть в идеальном состоянии. Не должно быть сорвано пломб, ярлыков, а упаковка — целая.

Также вернуть в магазин можно и подарочные сертификаты. Часто можно просто попросить точку принять сертификат обратно и вернуть вам сумму номинала в устной форме. Если вам откажут, составьте и отправьте в магазин заявление о возврате денежных средств. Распечатайте его в двух экземплярах: один отдайте в магазин, а второй оставьте себе.

То, что возврату не подлежит

Есть категории товаров, которые закон исключает из списка возможных к возврату. Сюда входят лекарства, нижнее белье и носки (даже если на них Дед Мороз), косметика и парфюмерия, ювелирные изделия, растения, автомобили и техника сложной конструкции — смартфоны, ноутбуки, планшеты — при условии их исправности.

Однако если в товаре обнаружен брак или есть основания подозревать подделку — возврат возможен вне зависимости от категории. В таких случаях действует уже не 14 дней, а гарантийный срок — а при его отсутствии — два года.

И еще один важный нюанс: можно обменять подарок на эквивалентный, а не рассчитывать на возврат денег. Только если нужного товара нет в наличии, можно требовать денежную компенсацию.

Попробовать вернуть через дарителя

Что делать, если неудачный подарок — от близкого человека — мамы (хотя она, конечно, ненужного не подарит) или лучшего друга? Здесь ни один нормативный акт не поможет — только честность, такт и немного гибкости.

Вернуть такой подарок — не значит быть грубым. Человек может согласиться вам помочь, потому что и сам переживал, подошел ли выбор и предложить вернуть подарок в магазин самому.

Продажа

Если же магазин отказал, даритель сильно расстроится, а ваза в виде совы все еще стоит на столе и не вписывается в интерьер — время перейти от пассивного накопления «пылесборников» к их активной переработке.

Продажа — самый простой путь. Флакон духов, от которого слегка кружится голова, превратится в «нишевый парфюм» на площадках по онлайн-продажам, например, на «Авито». А набор сковородок можно выставить со словами «как новые, ни разу не использовались» по немного сниженной цене.

Если желания заработать нет или чувствуете, что навар будет нестоящим усилий, можно выставить на продажу ненужную вещь с подписью «отдам даром» или поставить в цену рубль.

«Передарки»

Передаривание — высший пилотаж. Это не только способ вернуть непонравившийся подарок, но и хороший способ экономии в праздники — о других можно прочитать в публикации РЗН. Инфо. Не забудьте, что важно переупаковать подарок и проверить не подписан ли он вашим именем, когда будете дарить следующему человеку.

Благотворительность

Если вы не любитель почитать, можно принести подаренную книгу в библиотеки — там она точно будет нужнее. Таким же образом можно отдать вещи благотворительным организациям и фондам города.

Важно помнить, что возвращать подарок — это акт заботы о себе, ведь вы имеете право на то, что вам действительно нужно, а не на то, что кажется нужным другим.