Как в Рязани можно избавиться от старой одежды

В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от старой одежды: сдать, продать, обменять. Для этого не обязательно выбрасывать ее в мусорные баки, а отдать тем, кому она нужна или переработать. Более того, вы можете получить при этом приятные бонусы и даже заработать.

В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от старой одежды: сдать, продать, обменять. Для этого не обязательно выбрасывать ее в мусорные баки, а отдать тем, кому она нужна или переработать. Более того, вы можете получить при этом приятные бонусы и даже заработать.

Обменяться

В Рязани есть экологическая организация RECYCLE RZN. Они устраивают фримаркеты, где можно обменяться одеждой, обувью, аксессуарами, игрушками, товарами для школы и быта, спорта и творчества.

Обычно обмены имеют разные тематики: товары для детей и беременных, школьные, летнюю одежду и обувь. В 2024 году такие мероприятия также запланированы. Расписание публикуют в группе во «ВКонтакте».

Руководитель экологической организации Юлия Волкова рассказала РЗН. инфо, что оставшиеся вещи с фримаркета передают одной из рязанских благотворительных организаций. Главное правило — все вещи должны быть в хорошем состоянии, чтобы их «не стыдно было подарить другому человеку».

Продать

Еще один из способов избавиться от ненужных вещей — продать их с помощью интернет-сервисов для размещения объявлений, например, «Авито» или «Юла». Для этого не нужно выходить из дома, достаточно просто сфотографировать старую вещь, разместить объявление и ждать покупателя.

Кроме того, можно выложить пост с объявлением в соцсетях региональных групп во «ВКонтакте». Например, «Объявления Рязань», «Рязань отдам Даром, барахолка, работа». Там можно не только продавать, но отдавать и обменивать товары. Помимо одежды, разрешается выкладывать технику, цветки в горшках, шины, велосипеды, мебель.

Еще есть группа «Детская комиссионка Рязань | Доска объявлений». Она понадобится тем, кто решил продать детскую одежду.

Отдать даром

Рязанцы, которые хотят бесплатно отдать свои вещи нуждающимся, могут принести их в благотворительные центры.

Одежду принимают:

фонд «Мы вместе» на улице Новой, № 69/12 (вход со стороны улицы Горького),

центр охраны материнства и детства «Право на жизнь» на Московском шоссе, № 12а, строение 1,

центр социальной помощи «Общее дело» на улице Татарской № 17, между подъездами №№ 5 и 6,

Кризисный центр поддержки женщин «Ангел» на улице Тимуровцев, дом № 9, корпус 2.

Одежда должна быть в нормальном состоянии — без дырок, пятен. Фонд для помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание» принимает одежду на переработку в ТЦ «Премьер» (магазины Love Republic, sela, 1 этаж) и «Виктория Плаза» (магазин Love Republic, 2 этаж). Вещи можно передать сотруднику на кассе. Там принимают чистую одежду разных брендов в любом состоянии. Нельзя сдавать аксессуары, обувь, сумки, ремни, постельное и нижнее белье, носки и колготки — их невозможно передать на благотворительность и переработать.

Как объяснили РЗН. инфо консультанты в магазинах, в sela после сдачи старых вещей выдают сертификат со скидкой 15%, а в Love Republic — начисляют 300 бонусов на карту. Старую одежду отдают на переработку или нуждающимся людям.

Кроме того, в Telegram-канале «Отдам даром Рязань» и в группе «Рязань: Отдам даром или обменяемся» во «ВКонтакте» выкладывают бесплатные вещи. Помимо взрослой и детской одежды можно бесплатно обзавестись мебелью, посудой, техникой.

Фото: архив РЗН. инфо, группа «RECYCLE_RZN | экологич. организация» во «ВКонтакте»