«Схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
Словосочетание «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов.

В словарь также включат еще четыре выражения, связанные с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

По словам Ефремова, «схема Долиной» появилась летом 2024 года, затем возникли «эффект Долиной» (декабрь 2024), «бабушкина схема» (лето 2025), «казус Долиной» (осень 2025) и «бабушкин вариант» (декабрь 2025), применительно к мошеннической схеме с недвижимостью.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей в 2024 году, после чего заявила о мошенничестве. В марте суд восстановил право собственности певицы на жилье, однако 16 декабря Верховный суд отменил это решение.