Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решения нижестоящих судов и отказала Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье. Встречный иск Лурье о выселении Долиной и прекращении её права пользования жильём будет заново рассмотрен в Московском городском суде. Решение Верховного суда уже вступило в силу. Квартира принадлежит Лурье, Долина занимает её незаконно. Если Долина не покинет квартиру добровольно, вопрос о выселении вернётся на рассмотрение суда. В дальнейшем исход дела зависит от действий Долиной и решения Мосгорсуда — ей могут отказать в иске или же принудительно выселить.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ приняла решение, отменившее предыдущие вердикты нижестоящих инстанций, и отказала певице Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье. Об этом пишет РБК.

Долина требовала признать сделку купли-продажи квартиры недействительной и прекратить право собственности Лурье на жилье. Вместе с тем, встречный иск Лурье о прекращении права пользования квартирой и принудительном выселении Долиной будет направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Решение вступает в силу немедленно. В пресс-службе Верховного суда пояснили, что квартира принадлежит Полине Лурье, а Лариса Долина незаконно занимает это жилье. Если певица не покинет квартиру добровольно, вопрос о её выселении будет снова рассмотрен судом.

Адвокат Дмитрий Мальбин отметил, что решение Верховного суда соответствует закону и создаёт прецедент для рынка недвижимости, позволяя добросовестным покупателям уверенно защищать свои права.

В зависимости от действий Ларисы Долиной, дальнейшее рассмотрение дела в Московском городском суде может привести как к отказу в иске о выселении, так и к принудительному выселению певицы.