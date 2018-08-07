«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

В этом году, как никогда, Рязань широко отмечала свой День рождения. Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу. При поддержке правительства области удалось рязанцам и на нескольких приглашенных звезд посмотреть, и музыку разноплановую послушать, и блюда необычные отведать, и полюбоваться на светящиеся фонтаны и фейерверк. В общем, побывать на разноплановых мероприятиях.

Празднование Дня города в этом году перенесли с площади Победы на обновленную площадь Ленина, которую к началу августа замостили плиткой.

Субботним вечером на этом месте собралась многотысячная толпа рязанцев, дружно исполнивших хиты Олега Газманова и «Синей птицы». Это был заключительный день праздничного марафона.

За три дня до этого над городом поднялись воздушные шары, которые пронесли стометровую георгиевскую ленту и флаг ВДВ. Полет воздухоплаватели посвятили столетнему юбилею училища ВДВ. 2 августа на стадионе Спартак прошел праздник «Рязань — столица ВДВ». На нем горожане увидели показательные выступления десантников и выставку военной техники. На празднике губернатор Николай Любимов передал начальнику училища Алексею Рагозину флаг десантных войск, который побывал в космосе.

Показательные выступления десантников на стадионе «Спартак»

Привет из космоса десантникам передали российские космонавты. Командир экипажа международной космической станции Антон Шкаплеров и борт-инженер Олег Артемьев записали видеопоздравление для рязанского училища ВДВ.

Пятничный вечер многие рязанцы провели на улице Почтовой. Там в восьмой раз прошел фестиваль уличных музыкантов « Подбелка ». Пожалуй, нет других подобных ему городских событий, которые объединили бы на одной площадке столько талантливых горожан. На восьми сценах выступили более 50 групп со всей Рязанской области. Все желающие смогли продемонстрировать свои таланты в открытом микрофоне. Гран-при фестиваля «Подбелка-2018» получил John Lemon.

Фестиваль «Подбелка»

Субботний день стал кульминационным в праздничном марафоне. Сразу три масштабных события поставили рязанцев перед сложным выбором… На полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках международного «Авиадартса-2018» прошло шоу « Авиамикс ». В это время в селе Глебово-Городище стартовал военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». В этом году исполнилось 640 лет со дня легендарного сражения.

«Авиамикс»

Тем временем, пока одни горожане смотрели показательные выступления российских летчиков, другие — театрализованное сражение, третьи решили из Рязани не уезжать и отправились на гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края». На нем выступал шеф-повар и ведущий телеканала «Пятница» Константин Ивлев , который потчевал присутствующих фирменными блюдами из сома и перепелки.

Мастер-класс от Константина Ивлева

День города набирал обороты: перед концертом, на площади Ленина выстроились ретро-автомобили , потом выступил хор имени Попова, за ним на сцене появились музыканты «Синей птицы». После — Олег Газманов и группа «Эскадрон» . Вместе с артистом рязанцы исполнили хиты «Никто, кроме нас», «Танцуй, пока молодой», «Есаул», «Мама», «Ясные дни», «Морячка».

Выступление Олега Газманова на концерте ко Дню города

Рязань с возрастом расцветает и хорошеет — в этом уверен губернатор Николай Любимов. «Рязань меняется к лучшему. Мы будем жить в городе, который уютней, красивее, эффективней и богаче», — подвел итоги Дня города губернатор Николай Любимов, выступая перед жителями региона на площади Ленина.