«Там, где клен шумит» и «Офицеры». Фоторепортаж с концерта в честь Дня города

В субботу, 4 августа, в Рязани на площади Ленина прошел праздничный концерт в честь 923-летия Рязани. На нем выступили ВИА «Синяя птица» и заслуженный артист России Олег Газманов.

Перед появлением исполнителей на сцене с праздником рязанцев поздравил и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов. Он отметил, что в день рождения принято дарить подарки: «Сегодня с правительством Рязанской области, губернатором Николаем Викторовичем Любимовым мы завершили первый этап строительства площади Ленина». Он также поздравил рязанских десантников со столетним юбилеем училища ВДВ.

К Карабасову присоединился экипаж МКС в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева. Они записали свое обращение на борту космической станции на фоне флага с изображением парашюта и надписью «РВВДКУ — 100 лет». Рязанцы посмотрели видеозапись на больших экранах у сцены рядом с памятником Ленину. Космонавты пожелали Рязанскому воздушно-десантному училищу дальнейшего процветания, а высшему составу преподавателей и курсантов «хранить его героическую историю и продолжать славные боевые традиции».

Затем рязанцы увидели на экранах церемонию прибивки полотнища флага, побывавшего на МКС, к древку. Ее провели губернатор Николай Любимов, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцин, заместитель училища по воздушно-десантной подготовке Игорь Бортан и курсант пятого батальона Владимир Яковлев.

В 20:00 на сцену вышел ансамбль «Синяя птица». Артисты выступили с полуторачасовым концертом, на котором исполнили популярные хиты «Ты мне не снишься», «Клен», «Белый теплоход». Завершили программу песней «Родному городу Рязани», автором которой стал рязанец, работник «360 авиационного ремонтного завода» Сергей Каминский.

После «Синей птицы» на сцене появились Олег Газманов и группа «Эскадрон». Певец поприветствовал горожан и продолжил «десантную» тему песней «Никто, кроме нас». Затем артист исполнил хит «Танцуй, пока молодой». «В честь Дня города я спою песню, которая объединяет людей разного возраста. Для меня она — одна из первых, потому что идея этой песни в том, что человек всегда молодой, как и город… пока танцует», — анонсировал он.

В продолжение праздничного концерта певец вместе с рязанцами спел «Есаула», «Маму», «Ясные дни», «Морячку», «Сделан в СССР», «Вперед, Россия». Из альбома «Жить — так жить» 2018 года прозвучала песня «Девушка с опасными глазами». Премьерой стала композиция «Никогда не проси».

Свое выступление артист завершил песней «Офицеры», которую вместе с ним пела вся площадь. Однако вскоре Газманов вернулся на сцену. «По традиции, я не могу закончить концерт на грустной ноте, — сказал он. — Потому я исполню для вас еще одну песню — „Жить — так жить“».

В заключении артист еще раз поздравил рязанцев с праздником и пожелал им счастья и удачи.