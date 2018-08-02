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15:25, 2 августа 2018 15 761
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Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ

Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани отметили День ВДВ. Праздник прошел в четверг, 2 августа, на стадионе Спартак.

Его посетили губернатор Николай Любимов, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, представители власти, курсанты, полицейские, ветераны и горожане.

Перед стадионом для рязанцев прошла выставка военной техники. На ней представили парашюты, платформы для них, «КамаАЗ», БТР и БМД. Губернатор осмотрел выставку вместе с Героем России Святославом Голубятниковым.

На стадионе Любимов поздравил собравшихся с праздником."Наш город древний и прекрасный — родина великих людей и настоящих героев от Евпатия Коловрата до героев Великой Отечественной. Имена рязанцев навсегда вписаны в летопись истории страны", — отметил Любимов.

Он подчеркнул, что нет такой отрасли и сферы, где рязанцы бы не отличились.

«Наш город динамично развивается, растет, появляются новые кварталы спортплощадки, больницы и школы. Рязань — город тружеников и город патриотов. Здесь любят свою Родину и никому не дают ее в обиду. Вся страна знает — Рязань столица ВДВ.

Боевые заслуги десантников, их мужество и героизм — это часть нашей славной героической истории». Для нас десантники всегда находятся в зоне особого внимания. Именно Рязань стала для многих офицеров ВДВ вторым домом", — заключил Любимов.

Он передал флаг десантных войск, который побывал в космосе, начальнику училища Алексею Рагозину, а также вручил региональные награды лучшим военным.

После официальной части на стадионе началась военно-прикладная эстафета: десантники на время разбирали автоматы, бегали в противогазах, РХБЗ, бронижилетах, с гирями и «раненными» на время). Ее победителем стал 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, который финишировал с флагом.

Военно-прикладная эстафета Военно-прикладная эстафета

После соревнований для рязанцев выступил отряд спецназначения «Росич», который с холостыми патронами и гранатами инсценировал захват военной базы противника.

Также курсанты десантного училища выступили с показательными выступленими по рукопашному бою и стрельбе из автоматов. После вальса десантников, на стадион приземлились парашютисты с флагами России, Рязани, области и ВДВ.

Завершился праздник композицией «Синева», которую исполнил ансамбль «Крылатая пехота».

Любимов, Рагозин, спикер облдумы Аркадий Фомин, глава города Владислав Фролов, и.о. мэра Сергей Карабасов, обнявшись, подпевали неофициальному гимну десантников.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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