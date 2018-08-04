На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото

В субботу, 4 августа, в честь 923-летия Рязани прошла выставка ретро-автомобилей. По обеим сторонам площади Ленина расположили 34 советских и иностранных автомобиля и один мотоцикл «Урал» ГАИ «Перехватчик» 1990 года.
На выставку автомобили приехали не только из Рязанской области, но и из других регионов.
Среди «экспонатов» оказались машины советского периода, начиная от 1959-года и более позднего периода — 80-90-х годов. В том числе «Волга» ГАЗ 21, ГАЗ 69, ГАЗ 24, «Москвич» 412, ИЖ 2125, ЗАЗ 968 М, ВПЗ 2101. Из иностранных марок были представлены «Мерседес» 280 SE, «Опель» Senator B.
Выставка вызвала большой интерес со стороны рязанцев, особенно у детей, которые с удовольствием крутили «баранки» выставочных машин.