RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2018», который прошел в Рязани 3 августа.
В этом году на празднике работали восемь сцен, где выступили более 50 групп и исполнителей. Главными хедлайнерами фестиваля стали нижневартовский коллектив
Гран-при «Подбелки-2018» получила группа «John Lemon». Победителя фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего
Напомним, RZN.info является учредителем и организатором «Подбелки» и проводит ее с 2011 года.
Фото Кристины Гришиной, Кати Кубик и Стаса Синельникова