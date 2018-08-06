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13:35, 6 августа 2018 1 557
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RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2018»

RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2018»

RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2018», который прошел в Рязани 3 августа.

В этом году на празднике работали восемь сцен, где выступили более 50 групп и исполнителей. Главными хедлайнерами фестиваля стали нижневартовский коллектив VaVi, московская рок-группа «ВИА Выдра» и победители прошлого года «Балалайка 62».

Гран-при «Подбелки-2018» получила группа «John Lemon». Победителя фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего праздника.

Напомним, RZN.info является учредителем и организатором «Подбелки» и проводит ее с 2011 года.

Фото Кристины Гришиной, Кати Кубик и Стаса Синельникова


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