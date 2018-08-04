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14:32, 4 августа 2018 1 500
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Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото

Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото

В субботу, 4 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках международного «Авиадартса-2018» прошло шоу «Авиамикс». Возмжные пробки на мосту не испугали рязанцев. Очередь у входа на полигон растянулась уже в полвосьмого утра. Люди прибывали заранее, чтобы занять места поудобнее. В ожидании летной программы зрителей развлекали воздушным боем радиоуправляемых моделей, можно было сфотографироваться с БМД и вертолетами, купить сувениры и понаблюдать за роботом-сапером.

Трибуны почти заполнились уже к девяти — в это время на сцену вышли народные ансамбли и ансамбль песни и пляски ВКС. Между номерами ведущие рассказывали о преимуществах службы в армии и предлагали на месте записаться в ряды вооруженных сил. Артистов на сцене сменили официальные лица — губернатор Николай Любимов и командующий ВКС Виктор Суровикин. Любимов отметил, что «Авиадартс» уже стал брендом Рязанской области. Затем Суровикин наградил отличившихся военнослужащих ВКС, на чем официальная часть закончилась. Недолгую паузу заполнил еще один творческий номер, а затем слово взяли летчики.

Звено штурмовиков Су-25СМ3 раскрасили небо в цвета российского флага, следом появились истребители: пара МиГ-29СМТ и одиночный Су-35С показали маневренный воздушный бой с использованием фигур высшего пилотажа: самолеты делали эффектные виражи, горки, боевые развороты, изюминкой выступления стал колокол: фигура, во время которой истребитель практически зависает в воздухе. Истребителей сменили штурмовики и бомбардировщики: по целям работали Су-34, Су-24М, Су-25СМ3, Ту-22М3. В ударах задействовали и истребители Су30СМ и Су-35С. Самолеты применяли обычные и высокоточные бомбы, неуправляемые ракеты и ПТУРы, «добивали» условного противнкика из пушек.

Действие происходило и на земле: пара самых больших вертолетов в мире Ми-26 под прикрытием «Ночных охотников» Ми-28Н высадили десант, усиленный бронеавтомобилем «Рысь». Спецназовцы отбивали у условного противника контрольно-диспетчерский пункт при поддержке БМД-4М. Атаку также поддержал военно-транспортный Ил-76, сбросивший платформу с оружием и боеприпасами. Затем зрителей покорили вертолеты: Ка-52 и Ми-28Н.

Одинокий «Аллигатор» показал горки, воронку и другие фигуры, летал хвостом вперед. Выступление он завершил, красиво отстрелив тепловые ловушки. Свое мастерство показали и «Беркуты». Знаменитые пилотажники выполняли различные фигуры в плотном строю, по традиции закончив свою программу красочным роспуском. Кроме того, один из летчиков выполнил одиночный пилотаж, продемонстрировав возможности «Ночного охотника».

Вертолеты сменили в небе истребители «Русских витязей». Четверка Су-30СМ, летая «ромбом» в плотном строю, показала зрителям «мертвые петли», «зеркало», «горки» и другие фигуры. К сожалению, когда один из «Витязей» начал демонстрировать зрителям одиночный пилотаж, небо затянули тучи и начался сильный ливень.

Зрители под стеной дождя потянулись к выходу, программу пришлось прекратить: «Стрижи» на МиГ-29 так и не выступили, оставшись на аэродроме. Комментируя итоги «Авиамикса», губернатор Николай Любимов заявил, что авиашоу удалось, несмотря на сюрпризы погоды.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

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