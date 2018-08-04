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18:32, 4 августа 2018 839
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«Не одной селедкой мы едины». Шеф-повар Константин Ивлев накормил рязанцев сомом и перепелкой

«Не одной селедкой мы едины». Шеф-повар Константин Ивлев накормил рязанцев сомом и перепелкой

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 4 августа, российский Константин Ивлев провел мастер-класс для рязанцев. После него шеф-повар угостил горожан своими блюдами.

Мастер-класс организовали на Лыбедском бульваре в рамках гастрономического фестиваля.

Перед началом мастер-класса Ивлев поприветствовал горожан: «За два дня, которые я здесь нахожусь, возникло ощущение, что я здесь живу, — отметил Ивлев. — Вы очень обалденные люди. У вас очень добрый, хороший русский город. Спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что вы принимаете».

Шеф-повар отметил, что у россиян есть немало традиционных блюд, к которым все привыкли и готовят на праздники. «Спасибо вам, люди, что вы верите нам, поварам, и даете возможность придумывать и иногда вам показывать и раскрывать, что не одной селедкой мы едины, не одним оливье мы сыты, а еще может быть много разных, интересных блюд», — сказал шеф-повар.

Затем Константин Ивлев поделился с рязанцами секретами двух блюд: сома в соусе из березового сока с корнями шпината и перепелки, начиненной хлебным мякишем с печенью кролика в соусе из красного вина, меда и винограда. Он рассказал зрителям об ингредиентах и умении грамотно их использовать. Горожане спрашивали повара о том, как он попал в профессию и каким образом ему удается поддерживать физическую форму.

Перед выступлением Ивлева и.о. главы администрации Рязани подарил ему нож десантника. Утром шеф-повар побывал на центральном рынке города и раскритиковал его.

Напомним, в пятницу, 3 августа, RZN.info провел с шеф-поваром прямую трансляцию.

Ранее Константин Ивлев пообещал, что программа «На ножах» приедет в Рязань.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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