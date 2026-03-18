Рязанский государственный ордена «Знак Почёта» областной театр драмы — один из старейших театров России, основанный в 1787 году. С момента открытия он стал важным культурным центром провинциальной России и на протяжении XIX века входил в число немногих стационарных театров страны. Его сцена рано познакомила зрителей с произведениями Шекспира, Гоголя, Островского, Чехова, Горького и других выдающихся драматургов, нередко в числе первых в провинции.

Театр всегда был активной гастрольной площадкой и принимал крупнейших деятелей российского и мирового искусства. В 1862 году он получил статус городского драматического театра, а в 1937 году стал областным. В годы Великой Отечественной войны коллектив продолжал работу, выступал перед бойцами и в госпиталях.

В послевоенный период театр развивался как пространство гражданского и художественного воспитания зрителя. В 1961 году он получил новое здание, а с конца XX века активно осваивает современные театральные формы, малую сцену и фестивальное движение. Сегодня Рязанский театр драмы — динамично развивающийся культурный центр, сохраняющий традиции русского театра и открытый художественным поискам современности.