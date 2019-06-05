Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 910
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 231
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 310
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Рязанский ТЮЗ

Рязанский ТЮЗ

ул. Соборная, д. 16
Проложить маршрут

Блик твоей души

8 октября 18:00

Анна Снегина

2 октября 11:00
4 октября 18:00

Браво, поросята!

4 октября 12:00

Репка

5 октября 10:00

Ревизор

5 октября 18:00

Пугачев

9 октября 19:00
10 октября 11:00
10 октября 18:00

Пугачев

11:00
18:00

14 декабря 1937 в Рязани открыт Театр юного зрителя или просто — Театр на Соборной (с 1991 по 5.06.2019 — Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи). Сейчас — Рязанский областной театр юного зрителя, сокращенно Рязанский ТЮЗ. Первым художественным руководителем был В. В. Тезаровский — ученик великого Станиславского. Он кратко и ёмко определил воспитательную задачу репертуарной политики молодёжного театра: «В наших спектаклях силы любви и дружбы всегда должны одерживать победу над коварством и жестокостью». Этому принципу театр остаётся верен по сей день.

Коллектив театра с успехом выступал не только на сцене родного театра, но и за его пределами. Спектакли Рязанского Театра на Соборной демонстрировались в Москве, в Молдавии, в республиках Закавказья. Коллектив театра неоднократно принимал участие во всевозможных театральных конкурсах, много раз удостаиваясь звания лауреата.

Здание театра является одним из старейших театральных зданий России. Вестибюль театра имеет восьмигранную форму, слева и справа от него располагаются фойе и лестничные клетки. Зрительный зал полуциркульной формы рассчитан на пятьсот мест.

Другие кинотеатры

Дом молодежи
Дом молодежи
NИТИ
NИТИ
Арт-пространство «СПОРЫ»
Арт-пространство «СПОРЫ»
4912
4912
Театр «Переход»
Театр «Переход»
шоссе Касимовское, д. 25 (остановка «Кальное», переход между общежитиями РГУ)
Рязанский областной музыкальный театр
Рязанский областной музыкальный театр
ул.Циолковского, д.12
Театр драмы
Театр драмы
пл. Театральная, д.7А
Театр кукол
Театр кукол
ул. Есенина, д. 27

Обзоры и анонсы

А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?