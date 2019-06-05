14 декабря 1937 в Рязани открыт Театр юного зрителя или просто — Театр на Соборной (с 1991 по 5.06.2019 — Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи). Сейчас — Рязанский областной театр юного зрителя, сокращенно Рязанский ТЮЗ. Первым художественным руководителем был В. В. Тезаровский — ученик великого Станиславского. Он кратко и ёмко определил воспитательную задачу репертуарной политики молодёжного театра: «В наших спектаклях силы любви и дружбы всегда должны одерживать победу над коварством и жестокостью». Этому принципу театр остаётся верен по сей день.

Коллектив театра с успехом выступал не только на сцене родного театра, но и за его пределами. Спектакли Рязанского Театра на Соборной демонстрировались в Москве, в Молдавии, в республиках Закавказья. Коллектив театра неоднократно принимал участие во всевозможных театральных конкурсах, много раз удостаиваясь звания лауреата.

Здание театра является одним из старейших театральных зданий России. Вестибюль театра имеет восьмигранную форму, слева и справа от него располагаются фойе и лестничные клетки. Зрительный зал полуциркульной формы рассчитан на пятьсот мест.