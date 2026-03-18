«Добро пожаловать!» — этим вежливым приветствием 2 февраля 1968 Дворец культуры Станкостроителей, ныне Дворец культуры «Приокский», встречал своих первых гостей — ветеранов станкозавода.

Строительство клуба на 602 места (статус Дворца был присвоен позже) началось в 1964 году по проекту, разработанном институтом «Рязаньгражданпроект». В первый же день строительства на призыв поработать на стройке своего дворца откликнулись более ста станкостроителей. Работали во внеурочное время — после рабочего дня с инструментами шли в парк. Энтузиазм был велик. Это можно понять, ведь все годы на любое мероприятие (а проводились они в те времена часто), арендовали клуб завода ТКПО, который обходился тогда недешево — 350 рублей за один вечер. Строительство велось 4 года, и в 1968 году новый дворец культуры приветствовал своих первых гостей.

В этом же году во дворце культуры начал свою работу танцевальный кружок для детей и взрослых, детский драматический кружок, театр эстрадных миниатюр, кружок спортивной и художественной гимнастики, вокальные ансамбли, русский народный хор, клуб «Играй, гармонь» (первое выступление которого прошло в июле 1968 года в Скопинском районе, куда гармонисты выезжали агитбригадой).

Также в июне 1968 года во дворце культуры прошла одна из первых демонстраций кинофильмов. Зрители могли посмотреть фильм «Николай Бауман», «Айболит 66», «Цыган» и др. Позднее дворец культуры Станкостроителей пережил нелегкие годы. В 1999 году был принят в муниципальную собственность решением Городского Совета и переименован в МУК ДК «Приокский», а в 2008 году в МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани.

Сегодня Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Приокский» города Рязани является культурным центром одного из самых крупных районов нашего города — Московского, с численностью населения около 180 000 человек.

Приоритетные направления деятельности учреждения ориентированы на организацию и проведение наработанных и востребованных населением города программ:

торжественные мероприятия к Государственным праздникам;

массовые мероприятия по отдельным праздникам народного календаря;

конкурсные программы и фестивали областного и Всероссийского масштаба;

тематические вечера отдыха к профессиональным праздникам по коллективным заявкам от организаций;

предоставление помещений и сценических площадок для проведения конференций, фестивалей, выставок, соревнований, отчётных программ, концертов, а также выпускных вечеров и индивидуальных торжеств.

На базе ДК «Приокский» осуществляют деятельность 30 культурно-досуговых формирований, любительских объединений, развивающих центров и студий по различным направлениям, в которых заняты более 700 жителей города ежемесячно.

Ежегодно проводится более 400 мероприятий (как на бесплатной, так и на платной основе), которые посещают более 130000 человек.

Коллектив дворца ведёт постоянную работу по организации досуга и массового отдыха жителей города (с акцентом на жителей Московского района); предоставляет услуги по дополнительному образованию и развитию детей; развивает местное традиционное народное художественное творчество, интерес к активному и здоровому образу жизни; воспитывает у молодого поколения патриотизм, уважение к историческому прошлому, к русской национальной культуре в целом.