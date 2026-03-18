Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 84.84 1.71 20/03
ЦБ EUR 96.92 2.25 20/03
Нал. USD 85.51 / 85.84 20/03 08:00
Нал. EUR 98.31 / 98.00 20/03 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
ДК «Приокский»

ул. Октябрьская, д.5
Проложить маршрут

«Добро пожаловать!» — этим вежливым приветствием 2 февраля 1968 Дворец культуры Станкостроителей, ныне Дворец культуры «Приокский», встречал своих первых гостей — ветеранов станкозавода.

Строительство клуба на 602 места (статус Дворца был присвоен позже) началось в 1964 году по проекту, разработанном институтом «Рязаньгражданпроект». В первый же день строительства на призыв поработать на стройке своего дворца откликнулись более ста станкостроителей. Работали во внеурочное время — после рабочего дня с инструментами шли в парк. Энтузиазм был велик. Это можно понять, ведь все годы на любое мероприятие (а проводились они в те времена часто), арендовали клуб завода ТКПО, который обходился тогда недешево — 350 рублей за один вечер. Строительство велось 4 года, и в 1968 году новый дворец культуры приветствовал своих первых гостей.

В этом же году во дворце культуры начал свою работу танцевальный кружок для детей и взрослых, детский драматический кружок, театр эстрадных миниатюр, кружок спортивной и художественной гимнастики, вокальные ансамбли, русский народный хор, клуб «Играй, гармонь» (первое выступление которого прошло в июле 1968 года в Скопинском районе, куда гармонисты выезжали агитбригадой).

Также в июне 1968 года во дворце культуры прошла одна из первых демонстраций кинофильмов. Зрители могли посмотреть фильм «Николай Бауман», «Айболит 66», «Цыган» и др. Позднее дворец культуры Станкостроителей пережил нелегкие годы. В 1999 году был принят в муниципальную собственность решением Городского Совета и переименован в МУК ДК «Приокский», а в 2008 году в МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани.

Сегодня Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Приокский» города Рязани является культурным центром одного из самых крупных районов нашего города — Московского, с численностью населения около 180 000 человек.

Приоритетные направления деятельности учреждения ориентированы на организацию и проведение наработанных и востребованных населением города программ:

  • торжественные мероприятия к Государственным праздникам;
  • массовые мероприятия по отдельным праздникам народного календаря;
  • конкурсные программы и фестивали областного и Всероссийского масштаба;
  • тематические вечера отдыха к профессиональным праздникам по коллективным заявкам от организаций;
  • предоставление помещений и сценических площадок для проведения конференций, фестивалей, выставок, соревнований, отчётных программ, концертов, а также выпускных вечеров и индивидуальных торжеств.

На базе ДК «Приокский» осуществляют деятельность 30 культурно-досуговых формирований, любительских объединений, развивающих центров и студий по различным направлениям, в которых заняты более 700 жителей города ежемесячно.

Ежегодно проводится более 400 мероприятий (как на бесплатной, так и на платной основе), которые посещают более 130000 человек.

Коллектив дворца ведёт постоянную работу по организации досуга и массового отдыха жителей города (с акцентом на жителей Московского района); предоставляет услуги по дополнительному образованию и развитию детей; развивает местное традиционное народное художественное творчество, интерес к активному и здоровому образу жизни; воспитывает у молодого поколения патриотизм, уважение к историческому прошлому, к русской национальной культуре в целом.

Другие кинотеатры

Рязанский областной Дворец культуры и искусства
Цирк
ул. Леволыбедская, д. 34
Концертный зал Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
Рязанский дворец молодежи
ул. 50-летия Октября, д. 1
ДК РГАТУ
ул. Костычева, д. 1
Рязанский ТЮЗ
ул. Соборная, д. 16
МКЦ
пр-т Первомайский, д. 68
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
ул. Урицкого, д.72.
Театр «Переход»
шоссе Касимовское, д. 25 (остановка «Кальное», переход между общежитиями РГУ)
Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
КДЦ «Октябрь»
ул. Новоселов, д. 13
Музыкальный театр
ул.Циолковского, д.12
Театр драмы
пл. Театральная, д.7А
Театр кукол
ул. Есенина, д. 27

Обзоры и анонсы

