Рязанский государственный цирк — один из флагманов культурно-досуговых предприятий Рязани и Рязанской области и вот уже более 50 лет является важнейшим участником в социокультурной жизни Рязанского края.

Долгие годы жители Рязани довольствовались цирковыми представлениями, дававшимися заезжими артистами в сооружениях временного типа. В 1910-е годы в Рязани в теплое время года братья Никитины (первые русские основатели циркового дела в России) устанавливали временную конструкцию — шапито. В 1914 году в цирке Никитиных состоялось первое цирковое выступление Анатолия Дурова. Дуров развлекал рязанцев скромным номером, в котором были задействованы пять собак.

В 1927 году в Рязани усилиями атлета, содержателя чемпионатов французской борьбы Г. Яковлева, появился дощатый летний цирк. Различные коллективы арендовали этот цирк в 1929—1931 годах. Еще долгие годы гастроли цирковых артистов проходили в летних театрах и на открытых площадках.

Во второй половине 60-х годов 20-го века в Советском союзе руководством страны было принято решение о постройке типовых, стационарных цирков на всей необъятной территории союзного государства, что вызвало бурное развитие и неслыханную популярность циркового искусства в СССР. Так в далеком 1968 году началось строительство и Рязанского цирка, в котором были задействованы десятки предприятий и организаций города.

Открывшийся 18 декабря в 1971 году в историческом месте, в пойме некогда протекавшей реки Лыбедь, в самом центре Рязани новый стационарный цирк, рассчитанный на 1716 зрительных мест, сразу же стал достопримечательностью города. Это было грандиозное событие в жизни горожан.

На арене Рязанского цирка люди увидели выступления знаменитых цирковых артистов того времени, а ныне великих, таких как: Ирина Бугримова, Карандаш (Михаил Румянцев), Маргарита Назарова, Олег Попов, Вальтер Запашный, Эмиль Кио, династии Филатовы, Запашные, Корниловы и многие другие. Каждое представление сопровождалось выступлением циркового оркестра!

На тот момент цирк был оснащен самым современным оборудованием, располагая большим количеством гримерных комнат, наличием балетного зала, просторных помещений для животных и внутренним двором, отдельно стоящим гаражом, подсобных помещений и, что особо важно, двумя манежами — репетиционным и основным для выступлений. На следующий год по соседству с цирком городом был построен и выделен дом под цирковую гостиницу. Так с появлением современного стационарного здание цирка зрители обрели долгожданный и уютный центр культуры, а артисты — храм циркового искусства.

С момента закладки первого камня и до открытия цирка после капитальной реконструкции 14 сентября 2018 г. прошло полвека. Сегодня Рязанский цирк — современная площадка, рассчитанная на 1639 посадочных мест, оборудованная новейшей свето-звуковой аппаратурой, что позволяет воплощать практически любые художественные замыслы артистов, сценографов и режиссеров.

В апреле 2023 года Рязанский цирк стал участником социального проекта «Цирк на ощупь» обращенный к людям, имеющим нарушения функции зрения. В рамках проекта цирк был оборудован специальной системой для аудиодескрипции — процесса перевода визуальной информации в звуковое комментирование, приглашены специалисты и написаны тифлокомментарии для цирковых программ.

Ежегодно цирк принимает более 100 тысяч зрителей, на манеже цирка проходят около 5 премьер новых программ, благотворительные представления, концерты, фестивали и различные культурные акции.