Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Вчера 18:45
306
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 2026 15:01
1 390
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 2026 10:26
1 305
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
637
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ул. Леволыбедская, д. 34
Девочка и слон

21 марта 12:00
21 марта 16:00
22 марта 13:00

Рязанский государственный цирк — один из флагманов культурно-досуговых предприятий Рязани и Рязанской области и вот уже более 50 лет является важнейшим участником в социокультурной жизни Рязанского края.

Долгие годы жители Рязани довольствовались цирковыми представлениями, дававшимися заезжими артистами в сооружениях временного типа. В 1910-е годы в Рязани в теплое время года братья Никитины (первые русские основатели циркового дела в России) устанавливали временную конструкцию — шапито. В 1914 году в цирке Никитиных состоялось первое цирковое выступление Анатолия Дурова. Дуров развлекал рязанцев скромным номером, в котором были задействованы пять собак.

В 1927 году в Рязани усилиями атлета, содержателя чемпионатов французской борьбы Г. Яковлева, появился дощатый летний цирк. Различные коллективы арендовали этот цирк в 1929—1931 годах. Еще долгие годы гастроли цирковых артистов проходили в летних театрах и на открытых площадках.

Во второй половине 60-х годов 20-го века в Советском союзе руководством страны было принято решение о постройке типовых, стационарных цирков на всей необъятной территории союзного государства, что вызвало бурное развитие и неслыханную популярность циркового искусства в СССР. Так в далеком 1968 году началось строительство и Рязанского цирка, в котором были задействованы десятки предприятий и организаций города.

Открывшийся 18 декабря в 1971 году в историческом месте, в пойме некогда протекавшей реки Лыбедь, в самом центре Рязани новый стационарный цирк, рассчитанный на 1716 зрительных мест, сразу же стал достопримечательностью города. Это было грандиозное событие в жизни горожан.

На арене Рязанского цирка люди увидели выступления знаменитых цирковых артистов того времени, а ныне великих, таких как: Ирина Бугримова, Карандаш (Михаил Румянцев), Маргарита Назарова, Олег Попов, Вальтер Запашный, Эмиль Кио, династии Филатовы, Запашные, Корниловы и многие другие. Каждое представление сопровождалось выступлением циркового оркестра!

На тот момент цирк был оснащен самым современным оборудованием, располагая большим количеством гримерных комнат, наличием балетного зала, просторных помещений для животных и внутренним двором, отдельно стоящим гаражом, подсобных помещений и, что особо важно, двумя манежами — репетиционным и основным для выступлений. На следующий год по соседству с цирком городом был построен и выделен дом под цирковую гостиницу. Так с появлением современного стационарного здание цирка зрители обрели долгожданный и уютный центр культуры, а артисты — храм циркового искусства.

С момента закладки первого камня и до открытия цирка после капитальной реконструкции 14 сентября 2018 г. прошло полвека. Сегодня Рязанский цирк — современная площадка, рассчитанная на 1639 посадочных мест, оборудованная новейшей свето-звуковой аппаратурой, что позволяет воплощать практически любые художественные замыслы артистов, сценографов и режиссеров.

В апреле 2023 года Рязанский цирк стал участником социального проекта «Цирк на ощупь» обращенный к людям, имеющим нарушения функции зрения. В рамках проекта цирк был оборудован специальной системой для аудиодескрипции — процесса перевода визуальной информации в звуковое комментирование, приглашены специалисты и написаны тифлокомментарии для цирковых программ.

Ежегодно цирк принимает более 100 тысяч зрителей, на манеже цирка проходят около 5 премьер новых программ, благотворительные представления, концерты, фестивали и различные культурные акции.

Рязанский областной Дворец культуры и искусства
ДК «Приокский»
ул. Октябрьская, д.5
Концертный зал Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
Рязанский дворец молодежи
ул. 50-летия Октября, д. 1
ДК РГАТУ
ул. Костычева, д. 1
Рязанский ТЮЗ
ул. Соборная, д. 16
МКЦ
пр-т Первомайский, д. 68
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
ул. Урицкого, д.72.
Театр «Переход»
шоссе Касимовское, д. 25 (остановка «Кальное», переход между общежитиями РГУ)
Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
КДЦ «Октябрь»
ул. Новоселов, д. 13
Музыкальный театр
ул.Циолковского, д.12
Театр драмы
пл. Театральная, д.7А
Театр кукол
ул. Есенина, д. 27

