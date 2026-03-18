Рязанский областной театр кукол — один из старейших и ведущих театров кукол России, основанный в 1927 году. За почти столетнюю историю театр стал значимым культурным центром страны и получил признание как в России, так и за рубежом. Театр является дважды лауреатом Премии Правительства Российской Федерации, а также обладателем национальных театральных наград «Золотая Маска» и «Арлекин».

Собственное здание театр получил в 1982 году по адресу: улица Есенина, 27. В 2011—2013 годах была проведена масштабная реконструкция, благодаря которой театр стал одним из лидеров по уровню технического оснащения и начал активно использовать современные мультимедийные технологии. Сегодня спектакли проходят на четырёх сценах, включая амфитеатр под открытым небом, открытый в 2024 году к столетию театра.

Рязанский театр кукол ведёт обширную гастрольную и фестивальную деятельность, представляет Россию на международных форумах и с 1989 года является организатором Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» — крупнейшего и старейшего фестиваля кукольных театров на постсоветском пространстве.

С 2009 года директором театра является Константин Кириллов, с 1979 года главным режиссёром, а с 1999 года художественным руководителем — Валерий Шадский. Театр активно занимается просветительской и международной деятельностью и остаётся одним из ключевых центров развития искусства театра кукол в России.