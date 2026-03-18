Рязанский музыкальный театр — самый молодой музыкальный театр Центрального региона России, продолжающий традиции знаменитого Оперного дома XVIII—XIX вв. еков. Театр был образован 27 октября 2004 года постановлением Правительства Рязанской области. Первым директором-художественным руководителем стала Татьяна Атавина.

В мае 2006 года театр получил собственное здание в центре города по адресу: улица Циолковского, 12. В 2007 году началась масштабная реконструкция здания и прилегающей территории. Несмотря на отсутствие собственной сцены, коллектив продолжал активную творческую деятельность.

В 2008 году художественным руководителем театра была назначена Марина Чернышова, главным дирижёром — Ариф Дадашев. Реконструкция завершилась в конце 2011 года, и театр открылся для зрителей в обновлённом зале на 244 места.

Сегодня Рязанский музыкальный театр — это профессиональный коллектив солистов, хора, балета и малого симфонического оркестра, работающий в жанрах оперы, оперетты, мюзикла и музыкального спектакля. С 2023 года директором театра является Марина Кауркина.

Театр активно участвует в гастрольной, просветительской и благотворительной деятельности, регулярно представляет Рязань на российских и международных фестивалях. В 2014 году имя «Рязанский музыкальный театр» было присвоено звезде в созвездии Андромеды. Благодаря национальному проекту «Культура» театр получил современное световое и звуковое оборудование.