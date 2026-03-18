Муниципальный культурный центр — один из крупных досуговых и культурных объектов города Рязани, центр деловой и общественной активности. Здесь проходят выставки различного уровня, концертные программы, фестивали, конкурсы, благотворительные акции, встречи с деятелями культуры и искусства.

Приоритетным направлением работы МКЦ является культурно-досуговая деятельность. В центре широко представлены народные и православные праздники, поддерживается творчество самодеятельных и профессиональных рязанских авторов, ведётся работа по сохранению и возрождению фольклора, регулярно организуются выставки живописи, декоративно-прикладного искусства и фотографии.

На базе центра действуют 44 клубных формирования, объединяющие около 1700 участников, включая муниципальные профессиональные коллективы, коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения, студии и кружки для детей и взрослых.

МКЦ ориентирован на создание условий для творческой самореализации и эффективного досуга жителей Рязани всех возрастных категорий и остаётся пространством постоянного поиска современных форм культурной и просветительской работы.