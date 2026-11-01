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Интервью с главным врачом «СМ-Клиника» в Рязани, кандид...
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«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
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29 ноября
Сегодня
Денис Стельмах. Неоклассический концерт
29 ноября 19:00
Денис Стельмах. Неоклассический концерт
19:00
Адрес: Ленина, 52. Телефон: +7 (4912) 93 55 50
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Цирк
ул. Леволыбедская, д. 34
ДК «Приокский»
ул. Октябрьская, д.5
Концертный зал Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
ДК РГАТУ
ул. Костычева, д. 1
Рязанский дворец молодежи
ул. 50-летия Октября, д. 1
Рязанский ТЮЗ
ул. Соборная, д. 16
МКЦ
пр-т Первомайский, д. 68
Театр драмы
пл. Театральная, д.7А
Рязанский областной Дворец культуры и искусства
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
ул. Урицкого, д.72.
Театр «Переход»
шоссе Касимовское, д. 25 (остановка «Кальное», переход между общежитиями РГУ)
Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии
ул. Ленина, д. 26
КДЦ «Октябрь»
ул. Новоселов, д. 13
Музыкальный театр
ул.Циолковского, д.12
Театр кукол
ул. Есенина, д. 27
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