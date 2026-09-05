В РГРЭС рассказали о реконструкции сетей в Кальном. Пост об этом опубликован в соцсетях организации.
Отмечается, что специалисты начали прокладывать кабель на участке между улицами Радиозаводской и Макаренко. Всего подготовлено 1580 метров траншеи. Еще 1284 метра проложены методом горизонтального бурения. Для контроля за подземными коммуникациями сделали 43 смотровых котлована и 30 котлованов для бурения.
На следующей неделе планируют укладывать кабель на улицах:
- Белинского;
- 5-й, 6-й Новый проезд;
- Новая.
Параллельно продолжатся земляные работы на Касимовском шоссе и улице Фирсова.
Уточняется, что реконструкция сетей идет по графику.
Напомним, губернатор Павел Малков связывал постоянные отключения света в микрорайоне с износом сетей. Говорилось, что для повышения надежности электроснабжения реконструируют две кабельные линии (по 6 км каждая). Первый этап работ стартовал в начале августа. Завершить их планируют осенью 2026 года.
О проделанных работах можно прочитать тут, тут и тут.
Фото: РГРЭС.