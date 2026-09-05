В РГРЭС рассказали о реконструкции сетей в Кальном

Отмечается, что специалисты начали прокладывать кабель на участке между улицами Радиозаводской и Макаренко. Всего подготовлено 1580 метров траншеи. Еще 1284 метра проложены методом горизонтального бурения. Для контроля за подземными коммуникациями сделали 43 смотровых котлована и 30 котлованов для бурения. На следующей неделе планируют укладывать кабель на улицах: Белинского; 5-й, 6-й Новый проезд; Новая. Параллельно продолжатся земляные работы на Касимовском шоссе и улице Фирсова. Уточняется, что реконструкция сетей идет по графику.

В РГРЭС рассказали о реконструкции сетей в Кальном. Пост об этом опубликован в соцсетях организации.

Отмечается, что специалисты начали прокладывать кабель на участке между улицами Радиозаводской и Макаренко. Всего подготовлено 1580 метров траншеи. Еще 1284 метра проложены методом горизонтального бурения. Для контроля за подземными коммуникациями сделали 43 смотровых котлована и 30 котлованов для бурения.

На следующей неделе планируют укладывать кабель на улицах:

Белинского;

5-й, 6-й Новый проезд;

Новая.

Параллельно продолжатся земляные работы на Касимовском шоссе и улице Фирсова.

Уточняется, что реконструкция сетей идет по графику.

Напомним, губернатор Павел Малков связывал постоянные отключения света в микрорайоне с износом сетей. Говорилось, что для повышения надежности электроснабжения реконструируют две кабельные линии (по 6 км каждая). Первый этап работ стартовал в начале августа. Завершить их планируют осенью 2026 года.

О проделанных работах можно прочитать тут, тут и тут.

Фото: РГРЭС.