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В РГРЭС рассказали, какие улицы в Кальном реконструируют на следующей наделе
За последние семь дней была подготовлена траншея общей протяжённостью 1183 метра для прокладки двух кабельных линий. Из них 800 метров выполнено методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), что позволило минимизировать воздействие на ландшафт и ускорить процесс работ. Реконструкционные работы проводились на участках по улицам Радиозаводская, Макаренко, Белинского и Тургенева. В следующую неделю планируется переход на новые адреса: 5-й проезд Новый, 6-й проезд Новый и улица Новая. На этих участках работы будут выполняться ручной копкой из-за особенностей грунта и близости существующих коммуникаций.

В Кальном завершилась неделя активной реконструкции. Об этом сообщили в РГРЭС.

За последние семь дней была подготовлена траншея общей протяжённостью 1183 метра для прокладки двух кабельных линий. Из них 800 метров выполнено методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), что позволило минимизировать воздействие на ландшафт и ускорить процесс работ.

Реконструкционные работы проводились на участках по улицам Радиозаводская, Макаренко, Белинского и Тургенева.

В следующую неделю планируется переход на новые адреса: 5-й проезд Новый, 6-й проезд Новый и улица Новая. На этих участках работы будут выполняться ручной копкой из-за особенностей грунта и близости существующих коммуникаций.