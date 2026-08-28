Рязанцам рассказали о реконструкции кабельных линий в Кальном

За прошедшую неделю выполнены следующие работы: выкопана траншея протяжённостью 250 метров; подготовлено 34 ревизионных котлована — они нужны, чтобы точно определить расположение проходящих под землёй коммуникаций в местах пересечения с новой трассой. Это поможет избежать повреждений существующих сетей; обустроено 22 котлована под горизонтально-направленное бурение (ГНБ); выполнена протяжка труб в ГНБ на 642 метра. Работы велись на следующих улицах: Радиозаводская; Макаренко; Белинского; Тургенева; 5-й, 6-й Новый проезд; Новая; Совхозная.

Рязанцам рассказали о реконструкции кабельных линий в Кальном. Об этом 28 августа сообщили в РГРЭС.

За прошедшую неделю выполнены следующие работы:

выкопана траншея протяжённостью 250 метров;

подготовлено 34 ревизионных котлована — они нужны, чтобы точно определить расположение проходящих под землёй коммуникаций в местах пересечения с новой трассой. Это поможет избежать повреждений существующих сетей;

обустроено 22 котлована под горизонтально-направленное бурение (ГНБ);

выполнена протяжка труб в ГНБ на 642 метра.

Работы велись на следующих улицах:

Радиозаводская;

Макаренко;

Белинского;

Тургенева;

5-й, 6-й Новый проезд;

Новая;

Совхозная.

Сейчас продолжают прокладывать трассу на участке от улицы Совхозной до Касимовского шоссе.

Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что с проблемой отключений электричества в Кальном к нему подходят люди даже на улице. Глава региона пояснял, что постоянные отключения связаны с несколькими проблемами, в числе которых он назвал сильно изношенные сети. Также в микрорайоне много лет строили дома, не учитывая рост нагрузки и не модернизируя электросети, указывал политик.

Кроме того, говорилось, что для повышения надежности электроснабжения в Кальном проводятся мероприятия по реконструкции двух кабельных линий — каждая по шесть километров.

Работы пообещали завершить осенью 2026 года.

Первый этап реконструкции кабельных линий стартовал в начале августа. О проделанных работах можно прочитать тут и тут.

Фото: РГРЭС.