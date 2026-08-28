Рязанцам рассказали о реконструкции кабельных линий в Кальном. Об этом 28 августа сообщили в РГРЭС.
За прошедшую неделю выполнены следующие работы:
- выкопана траншея протяжённостью 250 метров;
- подготовлено 34 ревизионных котлована — они нужны, чтобы точно определить расположение проходящих под землёй коммуникаций в местах пересечения с новой трассой. Это поможет избежать повреждений существующих сетей;
- обустроено 22 котлована под горизонтально-направленное бурение (ГНБ);
- выполнена протяжка труб в ГНБ на 642 метра.
Работы велись на следующих улицах:
- Радиозаводская;
- Макаренко;
- Белинского;
- Тургенева;
- 5-й, 6-й Новый проезд;
- Новая;
- Совхозная.
Сейчас продолжают прокладывать трассу на участке от улицы Совхозной до Касимовского шоссе.
Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что с проблемой отключений электричества в Кальном к нему подходят люди даже на улице. Глава региона пояснял, что постоянные отключения связаны с несколькими проблемами, в числе которых он назвал сильно изношенные сети. Также в микрорайоне много лет строили дома, не учитывая рост нагрузки и не модернизируя электросети, указывал политик.
Кроме того, говорилось, что для повышения надежности электроснабжения в Кальном проводятся мероприятия по реконструкции двух кабельных линий — каждая по шесть километров.
Работы пообещали завершить осенью 2026 года.
Первый этап реконструкции кабельных линий стартовал в начале августа. О проделанных работах можно прочитать тут и тут.
Фото: РГРЭС.