В Кальном стартовал первый этап реконструкции кабельных линий

«Работы идут без выходных — энергетики стараются завершить всё максимально оперативно», — указано в сообщении. Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что с проблемой отключений электричества в Кальном к нему подходят люди даже на улице. Глава региона пояснял, что постоянные отключения связаны с несколькими проблемами, в числе которых он назвал сильно изношенные сети. Также в микрорайоне много лет строили дома, не учитывая рост нагрузки и не модернизируя электросети, указывал политик. Кроме того, говорилось, что для повышения надежности электроснабжения в Кальном проводятся мероприятия по реконструкции двух кабельных линий — каждая по шесть километров.

В Кальном стартовал первый этап реконструкции кабельных линий. Об этом 6 августа сообщили в АО «РГРЭС».

"Работы идут без выходных — энергетики стараются завершить всё максимально оперативно", — указано в сообщении.

Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что с проблемой отключений электричества в Кальном к нему подходят люди даже на улице. Глава региона пояснял, что постоянные отключения связаны с несколькими проблемами, в числе которых он назвал сильно изношенные сети. Также в микрорайоне много лет строили дома, не учитывая рост нагрузки и не модернизируя электросети, указывал политик.

Кроме того, говорилось, что для повышения надежности электроснабжения в Кальном проводятся мероприятия по реконструкции двух кабельных линий — каждая по шесть километров.

Работы пообещали завершить осенью 2026 года.

Помимо этого, антикоррупционный комитет проведет проверку из-за отключений света в Кальном.

Фото: АО «РГРЭС».