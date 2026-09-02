Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиального бренда ESTEO

Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLANTIX ET8 и приключенческом внедорожнике V27. Оба гибрида доступны для тест-драйва и покупки у официального дилера ESTEO Центр Автоимпорт на Солнечной.

Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLANTIX ET8 и приключенческом внедорожнике V27. Оба гибрида доступны для тест-драйва и покупки у официального дилера ESTEO Центр Автоимпорт на Солнечной.

ESTEO V27 сочетает современные гибридные технологии, высокий уровень комфорта и уверенные внедорожные возможности. Автомобиль разработан с учетом эксплуатации в условиях российских дорог и климата, предлагая владельцам универсальное решение как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

В основе модели — последовательная гибридная система Golden REEV, движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 456 л. с., а 1,5-литровый турбодвигатель выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. Совокупный запас хода превышает 890 км.

Интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и возможность преодоления брода глубиной до 600 мм обеспечивают уверенное движение в самых разных дорожных условиях, а разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчеркивает высокий динамический потенциал автомобиля.

При разработке ESTEO V27 были учтены особенности российского климата и дорожных условий. Автомобиль получил усиленную антикоррозийную обработку кузова, оснащается тяговой батареей CATL и интеллектуальной системой терморегулирования, которая поддерживает ее эффективную работу даже при низких температурах, обеспечивая надежность и стабильную производительность гибридной силовой установки.

Салон ESTEO V27 выполнен с акцентом на комфорт и практичность. Панорамная крыша обеспечивает до 99,9% защиты от ультрафиолетового излучения и создает эффект «звездного неба». При необходимости дополнительного багажного пространства сиденья второго ряда складываются, а объем багажного отделения увеличивается до 1800 литров.

В оснащение входят кресла с вентиляцией и подогревом, современный мультимедийный комплекс на базе процессора Snapdragon 8155, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации. При этом для управления основными функциями автомобиля сохранены привычные физические элементы — отдельный блок климат-контроля и шайба выбора режимов движения.

EXLANTIX ET8 предлагает ряд интеллектуальных технологий, призванных сделать повседневное вождение максимально спокойным и интуитивным. Одной из ключевых особенностей модели является комплекс систем помощи при парковке, входящий в стандартное оснащение внедорожника. Системы автоматической и дистанционной парковки (APA и RPA) используют данные 12 ультразвуковых датчиков и 4 камер кругового обзора, распознавая параллельные, перпендикулярные и диагональные парковочные места.

Система поддерживает парковку передним и задним ходом, автоматически управляя рулением, ускорением, торможением и переключением между режимами D и R. Это позволяет выполнять маневр плавно и точно. При этом автомобиль учитывает изменения окружающей обстановки, сканируя пространство вокруг в процессе парковки.

Возможности системы не ограничиваются использованием размеченных парковочных мест. В EXLANTIX ET8 предусмотрена функция, позволяющая водителю самостоятельно указать целевую зону на экране мультимедиа. Система оценивает возможность маневра и выполняет парковку в заданной области.

Функция помощи при маневрировании облегчает выезд из ограниченных пространств. Автомобиль автоматически двигается задним ходом по ранее пройденной траектории со скоростью до 15 км/ч и на расстояние до 50 метров. Это особенно удобно в узких переулках и тесных дворовых проездах.

Система дистанционной парковки (RPA) позволяет припарковать EXLANTIX ET8 после того, как водитель покинул салон, и поддерживает параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку. Ее дополняет функция дистанционного въезда и выезда — если автомобиль оказался на тесной автостоянке между соседними машинами, водитель может удаленно переместить его вперед, освободив пространство для комфортной посадки и высадки пассажиров. При этом ET8 автоматически остановится в случае возникновения статичного или движущегося препятствия на пути.

Комплексная система превращает сложные сценарии в простой и предсказуемый процесс. От автоматической парковки до дистанционного управления — каждая возможность EXLANTIX ET8 создана для того, чтобы семейные поездки оставались комфортными до самого момента возвращения домой.