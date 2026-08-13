Рязанские энергетики начали новый этап реконструкции сетей в Кальном

В микрорайоне Кальное продолжается реконструкция кабельных линий. На одном из самых сложных участков специалисты используют горизонтальное направленное бурение (ГНБ), сообщили в РГРЭС. Сейчас специалисты выполняют первый, пилотный этап. Буровая установка формирует узкую скважину под землей. Затем ее расширят и протянут новую трубу, через которую впоследствии проложат кабель.

В микрорайоне Кальное продолжается реконструкция кабельных линий. На одном из самых сложных участков специалисты используют горизонтальное направленное бурение (ГНБ), сообщили в РГРЭС.

Под землей в этом месте проходит большое количество действующих коммуникаций, поэтому прокладывать новые сети традиционным способом с масштабными раскопками невозможно. ГНБ позволяет провести работы без значительного нарушения благоустройства.

Сейчас специалисты выполняют первый, пилотный этап. Буровая установка формирует узкую скважину под землей. Затем ее расширят и протянут новую трубу, через которую впоследствии проложат кабель.

Работы ведутся без выходных и по графику. Энергетики планируют завершить их максимально оперативно.

Фото: РГРЭС.