Реконструкцию кабельных линий в Кальном завершат в октябре 2026 года

Об этом сообщили на заседании регионального правительства 28 июля. Губернатор Павел Малков отметил, что жители часто жалуются на отключения электричества, вызванные сильно изношенными сетями и нехваткой модернизации из-за роста нагрузки. Зампред правительства по ЖКХ Андрей Журко добавил, что для повышения надежности электроснабжения реконструируются две кабельные линии длиной по шесть километров. «Проект согласован, подрядчик выбран, закупка материалов в процессе. Работы завершатся в октябре 2026 года, но мы постараемся ускорить процесс», — отметил Журко. Мэр Борис Ясинский сообщил о подготовке одного участка сетей к передаче РГРЭС, а Малков поручил составить реестр подобных сетей и разработать план передачи.

Реконструкцию кабельных линий в Кальном завершат в октябре 2026 года. Об этом сообщили на заседании регионального правительства 28 июля.

Губернатор Павел Малков отметил, что с проблемой отключений электричества в Кальном к нему подходят люди даже на улице. Он пояснил, что постоянные отключения связаны с несколькими проблемами — сильно изношенные сети, которые не обновлялись десятилетиями, также в Кальном много лет строили дома, не учитывая рост нагрузки, не модернизируя электросети. Кроме того, часть рязанских сетей вообще не находятся на балансе МУП РГРЭС.

Зампред правительства по ЖКХ Андрея Журко пояснил, что для повышения надежности электроснабжения в микрорайоне проводятся мероприятия по реконструкции двух кабельных линий — каждая по шесть километров.

«Проект согласован, определен подрядчик, проводим закупку материалов. Все работы будут закончены в октябре 2026 года, но будем, конечно же, ускорять», — заявил Журко.

Также мэр Борис Ясинский рассказал, что один участок сетей готовят к передаче РГРЭС. Малков поручил сделать реестр подобных сетей и разработать план передачи.

Напомним, на выходных жители Кального провели без света 16 часов.

В июне власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле.

Жители опасались, что ждать замены электросетей в Кальном им придется еще как минимум два года.