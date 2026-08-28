В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам

28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина в Рязани. На деле оказалось, что механизм просто не заработал. Многие рязанцы не в курсе, по каким номерам и в какие дни планируется продажа по новым правилам, а сотрудники заправок никаких распоряжений от руководства не получали и отказались комментировать ситуацию.

28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько рязанских автозаправочных станций, чтобы выяснить, как на практике работает новая система продажи бензина в Рязани. На деле оказалось, что механизм просто не заработал. Многие рязанцы не в курсе, по каким номерам и в какие дни планируется продажа по новым правилам, а сотрудники заправок никаких распоряжений от руководства не получали и отказались комментировать ситуацию.

Несмотря на введение системы с 00:00 28 августа, на местах царит неразбериха.

Как действует система?

Теперь дата заправки машины в Рязани и Рязанском округе зависит от последней цифры госномера. В четные дни смогут заправляться автомобили с четной последней цифрой номера, в нечетные дни — с нечетной. Это временная мера не действует на федеральных трассах и в других населенных пунктах региона. Режим будет отменен, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется.

В четные дни заправляются автомобили с цифрами 0, 2, 4, 6, 8. В нечетные — с цифрами 1, 3, 5, 7, 9.

Регион регистрации транспорта не учитывается. Отпуск топлива осуществляется только в бак транспортного средства.

Временный порядок не распространяется на транспорт экстренных, коммунальных, дорожных служб, силовых ведомств, школьные автобусы и общественный транспорт.

Очередь на 2 часа

АЗС «Роснефти» на улице Зубковой — одна из самых популярных в Рязани, о чем говорят огромные очереди перед ней. Первый день новой системы — не исключение — рязанцы стоят в очереди по 2 часа. На повороте на заправку молодой человек Дмитрий на мотоцикле поделился, что простоял в очереди около часа. Систему «чет-нечет», как он считает, надо было вводить давно, однако реализация вызывает вопросы. В очереди стоят автомобили с последними цифрами 7, 9, 3, хотя сегодня 28 августа — продавать бензин должны только машинам с четными цифрами.

Другие рязанцы играют в очереди в «города». Семья стоит около остановки «Депо № 3» уже около 40 минут, несмотря на то, что на номерах автомобиля последняя цифра — 3. По их словам, бензина в машине осталось мало.

«У нас номер начинается с цифры 2, я читала, что с первой цифры, поэтому стоим. Но даже если это не так, до завтра машина просто не доживет», — сказала рязанка. Она также выразила мнение, что новая система разгрузит заправки.

Стоит отметить, что путаница с последней и первой цифрой возникла не просто так.

Накануне, 27 августа, после объявления от губернатора, что вводится новая система, в сети появился фейковый документ в котором говорилось, что топливо будут отпускать по первой цифре. Эту информацию подхватил автомобильный паблик, чем смутил сотни водителей.

На деле же в официальном документе говорилось, что топливо начнут отпускать по последней цифре госномера.

Еще одна девушка на машине простояла в очереди на улице Зубковой около двух часов. Рязанка считает, что очередь собралась из-за пятницы и предстоящего дня города — приехало много гостей.

Кассиры на АЗС разговаривать с журналистом отказались и позвали администратора. Администратор Юлия сказала, что комментарии можно взять только через руководство.

«Распоряжений от руководства по поводу новой системы к нам не поступало», — заявила она и разговаривать далее отказалась.

На въезде на заправку стоит волонтер Виолетта. Девушка объяснила, что на въезде регулирует движение, чтобы не создавалось толкучки. Около колонок следит, чтобы не заливали лишний бензин. Выпускают только по 30 литров.

«Слежу, чтобы не бегали, не оплачивали постоянно. Кассирам тяжело, их всего два человека, за таким не уследишь», — отметила девушка.

Также волонтер помогает инвалидам, 1 и 2 группы требуют внимания. О системе «чет-нечет» ей пока не говорили.

«Я пускаю всех. Пока на номера не смотрим», — отметила девушка.

Один из рязанцев обратил внимание на то, что нечетных дней в календаре иногда больше — 31 августа и 1 сентября, например.

«А как быть, если стоял с вечера, а в 00:00 часов уже не твой день? 2-3 часа впустую», — задался вопросом водитель.

«Их просто сожрут»

На заправке Роснефти на улице Есенина царила такая же неразбериха. В очереди были автомобили как с четными, так и с нечетными цифрами. Некоторые рязанцы уже начали придумывать, как «хакнуть систему», в том числе незаконными способами.

«Можно же поменять номера и обмануть систему, а что будет с машинами без номеров, можно покупать очередь», — рассуждал один из водителей, который сам подошел к корреспонденту, увидев фотоаппарат.

В адекватность водителей рязанец не верит и ожидает конфликтов, поскольку желание получить топливо перевешивает соблюдение правил.

Еще один водитель, подъехавший к другой колонке, с ним не согласен. Он считает, что система разгрузит очереди, если будет работать корректно.

Главный вопрос, который волновал рязанцев, кто будет контролировать нововведение.

«Видел волонтеров на других заправках, там два человека на столько колонок… их же просто сожрут», — сказал рязанец Владимир.

Система на заправке на улице Есенина также еще не введена. По словам кассира, распоряжений от руководства не поступало.

«Многие жители выезжают за пределы города на трассу, тратя дефицитный бензин на поиск заправок. С такими порядками „пустой“ езды будет больше. Людям, чья работа зависит от машины, будет проблематичнее работать и кормить семьи», — считает девушка в очереди.

Очередь к заправке «Роснефти» на улице Есенина начинается от поворота с улицы Грибоедова.

Частники

На заправке «Энергорегион» на Муромском шоссе ситуация выглядит иначе. Как рассказали сотрудники АЗС, здесь очередей практически не бывает. Бензин АИ-95 стоит 134 рубля. Бензин «Энергорегион» закупает в Нижнем Новгороде, поэтому цена пляшет.

«Там дают дорого, и когда шеф продаст бензовоз, там начинаем закупать, и там дорожает — мы в убыток отрабатываем прошлый бензовоз. Это не значит, что мы навариваемся… сколько лет продаем бензин, и всегда у нас было дешевле, чем у конкурентов на 1-2 рубля», — сказал мужчина.

Людей, по его словам, заправляется много, но наплывами.

«То машин долго нет, то раз — и 10-15 машин… Мы частная заправка и сами не знаем, будет у нас эта система или нет. Никаких бумаг у нас не было. Ажиотажа, как видите, нет, люди в адеквате, кто хочет заправиться — тот заправляет», — отметила кассир.

Вопросы без ответов

В нескольких регионах России уже действует [с перерывами] подобная система. Чаще всего она касается заправок «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти».

Кстати в Нижегородской области проблему двух подряд нечетных дней на стыке месяцев решили отменой системы на одни сутки.

Как будет работать система в Рязани, пока непонятно. Кто будет контролировать соблюдение четности? Всех ли заправок касается нововведение? Распространяется ли система на дизельное топливо, которого предостаточно на АЗС? Распространяется ли мера на другие регионы?

Вполне возможно, что новая система действительно позволит снизить очереди на АЗС, однако первый день нововведений оказался провальным.